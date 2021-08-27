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Karşıyaka, voleybolda Elif Öner ile yollarını ayırdı

Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi ekiplerinden Karşıyaka'da pasör Elif Öner'le yollar ayrıldı.Yeşil-kırmızılı kulüp, yollarını ayırdıkları pasör için veda mesajı yayınladı.

Karşıyaka, voleybolda Elif Öner ile yollarını ayırdı
DHA

27.08.2021, 12:02 Güncelleme Tarihi: 27.08.2021, 12:06

Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan veda mesajında, "Altyapımızdan yetişerek A takımımıza kadar yükselen ve yeşil-kırmızı formamızı başarıyla terleten Elif Öner'e emeklerinden ötürü teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar dileriz" denildi.

22 yaşındaki voleybolcu, 2'nci Lig takımı Torbalı Belediye ile anlaştı. Kaf-Kaf'ta daha önce altyapı patentli Ece ve Ayşegül'le de yollar ayrılmıştı.

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