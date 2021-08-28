Karşıyaka yeniden Atatürk Stadı’nda

TFF 3. Lig 3. Grup'ta Karşıyaka, yeni sezonun ilk haftalarında iç saha maçlarını yine İzmir Atatürk Stadı'nda oynayacak. 50 yıllık emektar stada tribünlerinin çürük olduğu gerekçesiyle bu sezon taraftar alınıp alınmayacağı belirsiz olduğu için geçen hafta kent merkezine 100 kilometre uzaklıktaki Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı'nı gündeme alan Kaf-Kaf, İl Spor Güvenlik Kurulu'nun önceki günkü toplantısında alınan karar sonrası arayışlarını sonlandırdı. Kuruldan Atatürk Stadı'nın 10 bin 403 kişi kapasiteli kapalı tribününe korona virüs pandemisi kriterlerine de uygun olarak çift taraflı yarı kapasiteyle taraftar alınmasına onay çıktı. Futbol federasyonunun sezon öncesi belirlediği kriterlere göre 5 bin taraftar stada alınacak.