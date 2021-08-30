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Haberler Karşıyaka KSK, deplasmanda Nazilli’yi dize getirdi

KSK, deplasmanda Nazilli’yi dize getirdi

Karşıyaka geriye düştüğü hazırlık maçında rakibini Doğukan, Fetih ve Cenk’in attığı gollerle yendi.

KSK, deplasmanda Nazilli’yi dize getirdi

30.8.2021

TFF 3. Lig 3. Grup'ta yeni sezona 7 yeni transferiyle hazırlanan Karşıyaka, son hazırlık maçında Nazilli Belediyespor'u deplasmanda 2-0 geriye düşmesine rağmen 3-2 mağlup etti. Nazilli İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmada yeşil-kırmızılıların gollerini Doğukan, Fatih ve Cenk attı. Sezonun ilk maçında haftaya 5 Eylül Pazar günü İstanbul temsilcisi Esenler Erokspor'a konuk olacak Kaf-Kaf, aylardır uğraştığı transfer yasağını hafta içinde kaldırıp yeni takviyelerine lisans çıkarmaya çalışacak. Futbolda transfer dönemi 8 Eylül'de sona erecek. Teknik direktör Cüneyt Biçer, Nazilli karşısında oyuncularının iyi bir reaksiyon gösterdiğini belirtti. Biçer, "İyi futbol oynadık ve hazırlık maçını kazandık. Ligde de iyi işler yapacağız" diye konuştu.

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