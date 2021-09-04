KSK’de mutlu son

TFF Üçüncü Lig Üçüncü Grup'ta yer alan Karşıyaka, 5 yıldır devam eden transfer yasağını kaldırarak, sezonun başlamasına saatler kala mutlu sona ulaştı. Karşıyaka Spor Kulübü, borçlu olduğu 96 eski futbolcu, teknik adam ve çalışanını ikna edip muvafakatname imzası almayı başardı. İzmir ekibi, Esenler Erokspor'la pazar günü deplasmanda oynanacak ilk mücadele öncesi tüm isimlerle anlaşmaya vardı.

LİSANSLARI YETİŞECEK

Transfer yasağını kaldıran yeşil-kırmızılı İzmir temsilcisi; İbrahim Şahin, Caner Ağca, Ahmet Solakel, Fatih Gül gibi birçok isimle de anlaştı. Transfer tahtasını geçici olarak açacak Karşıyaka, kadrosuna kattığı sekiz yeni futbolcusuna da lisans çıkarıp Erokspor karşılaşamasına yetiştirmeye çalışacak. İzmir ekibinde yeni tranfserler hazırlık kampında takıma katılmıştı.