KAF-KAF atakta

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele edecek Karşıyaka'da Turgay Büyükkarcı başkanlığındaki yönetim, 5 sezondur devam eden transfer yasağını kaldırırken, dün takıma takviyeler de devam etti. İzmir temsilcisi geçen sezon Manisa Futbol Kulübü'nde forma giyen 28 yaşındaki kaleci Yusuf Balcıoğlu ile sözleşme imzaladı. Karşıyaka formasını giymek için sabırsızlandığını belirten kaleci Yusuf Balcıoğlu, "Böyle büyük bir camia da olmaktan gurur duyuyorum. Büyük Karşıyaka taraftarının önünde sahaya çıkmayı heyecanlı ve sabırsızlıkla bekliyorum. Sezon sonunda kupayı hep beraber kaldırmak için şimdi çok çalışma zamanı" şeklinde konuştu.

YENİLERİN LİSANSLARI ÇIKTI

Transferin önünü açmak için 96 eski futbolcusunu, teknik direktörünü ve çalışanını ikna eden yönetim istediğini elde etti. KSK, daha önce de Zonguldak Kömürspor'dan forvet İhsan Furkan Deniz, Çorum FK'dan sağ bek Ertuğrul Sancaktutan, Şanlıurfaspor'dan orta saha Samican Keskin, Kırşehir Bld'den golcü Abdülkadir Akyıldız, Eskişehirspor'dan sol kanat Alperen Kocabaş ve Turgutluspor'dan kaleci Yunus Yağız'ı alıp, Fenerbahçe'den forvet Barış Sungur'u 2 yıllığına kiraladı. Yönetim, bu oyunların lisanslarını da çıkardı.

RAKİBİNİ HİÇ YENEMEDİ

Sezonun ilk maçında deplasmanda Esenler Erokspor ile mücadele edecek Karşıyaka, son üç sezonda aynı grupta yer aldığı rakibini hiç yenemedi. KSK, şu ana kadar 6 kez karşılaştığı İstanbul temsilcisi karşısında 4 yenilgi aldı. İki karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

RAKİP ESENLER EROK

KARŞIYAKA, şampiyonluk hedeflediği sezonda bugün ilk kez sahne alacak. Yeşil-kırmızılı ekip, son 3 sezondur aynı grupta yer alarak bileğini hiç bükemediği Esenler Erokspor'a ligin ilk maçında konuk olacak. Esenler Erokspor Stadı'nda saat 16.30'da start alacak mücadeleyi Murat Kasap yönetecek. Transfer yasağı nedeniyle yıllardır altyapı patentli kadroyla mücadele eden Karşıyaka, sezon öncesi 14 futbolcuyla yollarını ayırarak 8 takviye yaptı. Kaf-Kaf, yenilediği kadrosunu ilk hafta sahaya sürecek. Teknik direktörlük görevine Cüneyt Biçer'i getirip maratona iddialı hazırlanan Kaf-Kaf, ilk maçtan 3 puanla dönmek istiyor.