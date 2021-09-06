KSK kayıpla başladı

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka sezonun ilk maçında Esenler Erok deplasmanından puansız döndü: 1-0. Transfer tahtasını kısa süre önce aşan yeşilkırmızılı ekip Yusuf, Harun, Metin Peker, Burak, İlyas, Samican, Mustafa Çalışkan, Namık Çelik, Mustafa Aşan, Abdülkadir Akyıldız, Doğukan İnci 11'i ile çıktığı mücadelenin gol yollarında etkisiz kaldı. Esenler Erok Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı karşılıklı ataklarla geçse de golsüz tamamlandı. İkinci yarıya ev sahibi takım daha etkili başladı. 54. dakikada Esenler Erokspor'un Erbaaspor'dan renklerine bağladığı Talha takımını 1-0 öne geçirdi. Bu golün ardından İzmir temsilcisi eşitliği yakalamak için bastırsa da aradığı golü bir türlü bulamadı. 90. dakikada ise Abdülkadir Akyıldız kırmızı kartla cezalı duruma düştü. Kaf-Kaf'ın 28 yaşındaki oyuncusu gelecek hafta İzmir'de oynanacak İçel İdmanyurdu mücadelesinde görev yapamayacak. Son anlarda da netice değişmezken böylelikle Karşıyaka ilk randevusunu mağlubiyetle kapattı: 1-0.