KSK’ye sert rakip

TFF 3. Lig 3. Grup'ta sezona Esenler Erokspor deplasmanındaki mağlubiyetle başlayan Karşıyaka, korona virüs salgını nedeniyle 1.5 yıldır ayrı kaldığı taraftarlarıyla bugün ilk kez yeniden buluşacak. Seyircili son iç saha maçını 8 Mart 2020'de Ağrı 1970 Spor'la oynayan Kaf-Kaf, 553 günlük hasretin ardından İçel İdmanyurdu'nu ağırlayacağı 90 dakikada taraftarına kavuşacak. İzmir Atatürk Stadı'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Maçı hakem Cansu Tiryaki yönetecek. Korona virüs aşı takvimlerini tamamlayan veya virüsü 180 gün içinde geçiren taraftarlar, HES kodlarını doğrulatarak tribüne girebilecek. Statta kapalı tribüne 5 bin taraftar alınacak.

BİÇER: BU KEZ KAZANACAĞIZ

YENİ kadrosuyla ilk kez taraftarının huzuruna çıkacak KSK'de teknik direktör Cüneyt Biçer, büyük buluşmayı galibiyetle taçlandıracaklarını söyledi.