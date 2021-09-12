Ege Cup Finali’nde kazanan Pınar Karşıyaka oldu

ING Basketbol Ligi'nde mücadele eden Pınar KSK ve Aliağa Petkim, sezon öncesi Ege Cup 2021'de dün final maçında karşı karşıya geldi. Kaf- Kaf, Aliağa temsilcisini 73-72 yenerek şampiyon oldu. Pınar Karşıyaka, maçta ilk sayıyı Yunus Emre ile buldu. Petkim 2. dakikada skoru 5-3'e taşıdı. Petkimspor, üstün oynadığı ilk periyodu 21-20 kazanmayı başardı.

İLK DEVRE ALİAĞA PETKİM'İN

Kaf-Kaf, M'baye ve Mitchell ile üst üste bulduğu sayılarla bir aray farkı 5 sayıya kadar (26-21) çıkardı. Aliağa, Erol ve Foreman ile rakibine karşılık verse de Pınar KSK, soyunma odasına 42-34 önde gitti. Üçüncü periyot da büyük bir rekabete sahne oldu. Maçın yıldızı Foreman'ın üst üste bulduğu üçlüklerle farkı kapatan Petkim, son periyoda 57-55 galip girdi. Son periyot da karşılıklı basketlerle geçirilirken Pınar Karşıyaka, final maçını 73-72 kazanarak şampiyonluğa ulaştı. Aliağa Petkim'de Wright Foreman 33 sayı atarak yıldızlaştı.