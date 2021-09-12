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Haberler Karşıyaka Ege Cup Finali’nde kazanan Pınar Karşıyaka oldu

Ege Cup Finali’nde kazanan Pınar Karşıyaka oldu

Yeşil-kırmızılılar, çekişmeli geçen mücadelede Aliağa Petkimspor’u 73-72 yenip kupaya uzandı. Petkim’e, Foreman’ın 33 sayısı yetmedi

Ege Cup Finali’nde kazanan Pınar Karşıyaka oldu

12.9.2021

ING Basketbol Ligi'nde mücadele eden Pınar KSK ve Aliağa Petkim, sezon öncesi Ege Cup 2021'de dün final maçında karşı karşıya geldi. Kaf- Kaf, Aliağa temsilcisini 73-72 yenerek şampiyon oldu. Pınar Karşıyaka, maçta ilk sayıyı Yunus Emre ile buldu. Petkim 2. dakikada skoru 5-3'e taşıdı. Petkimspor, üstün oynadığı ilk periyodu 21-20 kazanmayı başardı.

İLK DEVRE ALİAĞA PETKİM'İN
Kaf-Kaf, M'baye ve Mitchell ile üst üste bulduğu sayılarla bir aray farkı 5 sayıya kadar (26-21) çıkardı. Aliağa, Erol ve Foreman ile rakibine karşılık verse de Pınar KSK, soyunma odasına 42-34 önde gitti. Üçüncü periyot da büyük bir rekabete sahne oldu. Maçın yıldızı Foreman'ın üst üste bulduğu üçlüklerle farkı kapatan Petkim, son periyoda 57-55 galip girdi. Son periyot da karşılıklı basketlerle geçirilirken Pınar Karşıyaka, final maçını 73-72 kazanarak şampiyonluğa ulaştı. Aliağa Petkim'de Wright Foreman 33 sayı atarak yıldızlaştı.

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