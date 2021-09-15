Kaf-Kaf’ta yıldızlar kulübede

3. Lig 3. Grup'ta transfer yasağını 5 yıl sonra kaldırıp kadrosuna 12 takviye yapan Karşıyaka'da yıldızlar kulübeye çekildi. KSK'de son yılların değişilmez futbolcuları yedek kulübesini mesken tuttu. Takımın ikinci kaptanı olan kadronun en tecrübeli isimlerinden stoper Cenk Özbey, Kaf-Kaf'ta 5 sezondur ilk 11'in vazgeçilmezi olduktan sonra bu yıl yedeğe çekildi.



TAKIMIN ÇEHRESİ TAMAMEN DEĞİŞTİ

30 yaşındaki futbolcu bu sezon oynanan ilk 2 maçta hiç süre alamadı. Son 3 yıldır 3. Lig'de kaleyi koruyan Erdoğan, ilk hafta Erokspor deplasmanında yeni transfer Yusuf'un gerisinde yedek kaldıktan sonra geçen hafta kadroya giremedi. Son yıllarda yine ilk 11'in değişilmezlerinden Fatih, ilk 2 hafta 18'in dışında kaldı. Özgür de 2 maçta da hiç süre alamadı.



İKİ OYUNCU GÖZDE

Karşıyaka'da geçen sezon Bergama'ya kiralık verilen Mustafa Çalışkan ve yedek kulübesini mesken tutan Harun bu yıl ilk 2 haftada ilk 11'de sahaya çıktı. 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Mustafa, performansıyla teknik heyetin güvenini kazandı. 25 yaşındaki Harun, yıllardır hasret kaldığı ilk 11'e kavuştu.