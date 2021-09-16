Kaf-Kaf’a zaman gerekiyor

TFF 3. Lig'deki Karşıyaka, 5 yıldır devam eden transfer yasağını sezon öncesi geçici olarak kaldırıp kadrosunu yenilerken, başkan Turgay Büyükkarcı, taraftara verdikleri sözü tuttuklarını, takımın artık yalnız zamana ihtiyacı olduğunu söyledi. Sezonun ilk 2 maçını 1 puanla geçen Kaf-Kaf'ta başkan Büyükkarcı, "Transfer yasağını kaldırdık, 12 tane takviye yaptık. Alacaklı 114 dosya, transfer yasağına konu 22.6 milyon TL vardı. Şu anda transfer yasağına konu olan 4.2 milyon TL civarında bir para kaldı. Çok ciddi bir şekilde borç kapattık" dedi.

ARADA TRANSFER YOK

Karşıyaka'nın futbolda artık asla kötü bir durumla karşılaşmayacağını dile getiren Turgay Büyükkarcı şöyle devam etti: "Cüneyt Biçer hocamızla anlaşırken yasak açılsa da açılmasa da bütçeyi verdik. 7 milyon TL'lik belirlediğimiz bütçenin de altında kaldık. Bence çok iyi bir takım kurduk. Taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan bir takım olduk. Yazın zamanla yarıştık. Hem yasağı kaldırıp hem transfer yapıp sezona hazırlanmaya çalıştık. Devre arasında transfer yapmak planlarımızda yok. Aldığımız oyuncularla 2 senelik sözleşmeler yaptık."

STAT İHALESİ NİSAN 2022'DE

TAKIMIN bu sezon iç saha maçlarını oynamayı planladığı Bornova Stadı ve yeni stat projesiyle ilgili açıklamalarda bulunan başkan Büyükkarcı, "Bornova Stadı'na geçebilmemiz için Alsancak Stadı'nın bitmiş olması lazım. İnşallah orası 29 Ekim'e yetişecek. Bir an önce Bornova'ya geçmemiz lazım çünkü Atatürk Stadı'nda istediğimiz taraftar baskısını kuramıyoruz" diye konuştu. Başkanlık döneminde 4 senedir en fazla aldığı 2 sorunun transfer yasağı ve stat konusu olduğunu belirten Büyükkarcı, yeni stadın ihalesinin Nisan 2022 yılında yapılmasını beklediğini belirtti.