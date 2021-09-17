  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Karşıyaka KSK fobiyi yenecek

KSK fobiyi yenecek

Geçen sezon son 9 deplasman maçından puan çıkaramayan Karşıyaka, Mardin maçı ile kötü istatistiğine son vermek istiyor

KSK fobiyi yenecek

17.9.2021

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 12 yeni transferle başladığı sezonda oynadığı ilk 2 maçta 1 mağlubiyet, 1 beraberlik alan Karşıyaka, bu hafta Mardin 1969 Spor deplasmanındaki sınavına büyük önem veriyor. Geçen sezon oynadığı son 9 deplasman sınavından sadece 1 puan çıkartabilen KSK, bu sezon ise Erokspor ile oynadığı mücadeleden puansız ayrılmıştı. Deplasmandaki son galibiyetini 20 Aralık 2020 tarihinde Şile Yıldız önünde 2-0'lık skorla eden yeşil kırmızılı İzmir temsilcisi kendisi gibi henüz galibiyeti bulunmayan Mardin'i yenip çıkışa geçmeyi hedefliyor.

FORMA GİRİYORLAR
Yeşil-kırmızılılarda takıma geç katılan Okan Yılmaz, Barış Sungur, Sefer, Batuhan, Oğulcan gibi yeni transferler yavaş yavaş form tutarken, yine yenilerden Abdülkadir'in de cezası sona erdi. Abdülkadir'in bu haftaki karşılaşmada 11'de sahaya çıkması bekleniyor. İlk puanını geçen hafta İçel İdmanyurdu önünde 1-1'lik sonuçla alan Kaf-Kaf, Mardin'i yenip ardından seri başlatmaya çalışacak. Kaf- Kaf daha sonra ise sahasında lige flaş bir başlangıç yapan Ofspor'u ağırlayacak.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

KSK fobiyi yenecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.