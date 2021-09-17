KSK fobiyi yenecek

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 12 yeni transferle başladığı sezonda oynadığı ilk 2 maçta 1 mağlubiyet, 1 beraberlik alan Karşıyaka, bu hafta Mardin 1969 Spor deplasmanındaki sınavına büyük önem veriyor. Geçen sezon oynadığı son 9 deplasman sınavından sadece 1 puan çıkartabilen KSK, bu sezon ise Erokspor ile oynadığı mücadeleden puansız ayrılmıştı. Deplasmandaki son galibiyetini 20 Aralık 2020 tarihinde Şile Yıldız önünde 2-0'lık skorla eden yeşil kırmızılı İzmir temsilcisi kendisi gibi henüz galibiyeti bulunmayan Mardin'i yenip çıkışa geçmeyi hedefliyor.

FORMA GİRİYORLAR

Yeşil-kırmızılılarda takıma geç katılan Okan Yılmaz, Barış Sungur, Sefer, Batuhan, Oğulcan gibi yeni transferler yavaş yavaş form tutarken, yine yenilerden Abdülkadir'in de cezası sona erdi. Abdülkadir'in bu haftaki karşılaşmada 11'de sahaya çıkması bekleniyor. İlk puanını geçen hafta İçel İdmanyurdu önünde 1-1'lik sonuçla alan Kaf-Kaf, Mardin'i yenip ardından seri başlatmaya çalışacak. Kaf- Kaf daha sonra ise sahasında lige flaş bir başlangıç yapan Ofspor'u ağırlayacak.