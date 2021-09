Karşıyaka’nın tek ilacı zaman

Üçüncü Lig Üçüncü Grup'ta yarın Mardin 1969 ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Karşıyaka'da Cüneyt Biçer reçeteyi sundu. Başarılı teknik adam oynanan futboldan memnun olduğunu belirtirken, tek ilacın zaman olduğunu ifade etti. Biçer, "Her iki maçta da geriye düşmemize rağmen oyuncularımın mücadele ve isteğiyle oyunu kazanma noktasına getirdik. Maçlarda oyun olarak kötü olduğumuzu düşünmüyorum ancak son vuruşlardaki dikkatsizliğimizden ötürü sonuca ulaşmakta sıkıntı yaşadık. Eksiklerimizi zaman içinde pozitife çevireceğiz. Her maç olduğu gibi Mardin maçını da kazanmak istiyoruz ancak şu an bizim için skorun değil, oyunun gücü önemli" şeklinde konuştu. 5 yıl sonra kalkan transfer yasağıyla ilgili de konuşan Biçer, "Transfer yasağından sonra değişimi çok hızlı bir şekilde yapmak istemedik. Sağlam temeller üzerine kurulu, yeni ve eski tüm oyuncularından faydalanmaya çalışan yeni bir yapı oluşturmak istedik. Bu bir geçiş süreci ve sağlam adımlar atıp, çalışmalarımızı sürdürerek çıkışa geçmek istiyoruz" dedi.

BEKLENTİLER YÜKSELDİ

Yeşil-kırmızılı taraftarların beklenti içinde olmasının doğal olduğunu söyleyen Cüneyt Biçer, "Biz çok büyük ve her zaman kazanmayı isteyen bir kulübüz. Ancak bu bir süreç ve temel yapının sağlam kurulması çok önemli. Taraftarlarımızdan destek ve zaman istiyoruz" dedi.

■ BERKE ÖZBAY