KSK ilk peşinde

TFF 3. Lig 3. Grup'ta sezon öncesi şampiyonluk hedefiyle transfer yasağını kaldırarak yenilediği kadrosuyla oynadığı ilk 2 maçtan galibiyet çıkaramayan Karşıyaka, bugün Mardin 1969 Spor deplasmanında ilk 3 puanını hanesine yazdırmaya çalışacak. Mardin 21 Kasım Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak. Maçı hakem Serkan Ergün yönetecek. Karşılaşma TRT Kurdi'den canlı olarak yayınlanacak. Yeşil-kırmızılı ekipte maç öncesi yeni transferlerden Abdülkadir'in cezası sona erdi. Sezonun ilk haftasında Esenler Erokspor'a 1-0 yenilip ardından İzmir'de İçel İdmanyurdu'yla 1-1 berabere kalan Kaf- Kaf'ın 1 puanı bulunuyor. Teknik direktör Cüneyt Biçer, Mardin'de sahaya 3 puan alıp seri başlatmak için çıkacaklarını söyledi.
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