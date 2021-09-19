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Haberler Karşıyaka KSK ilk peşinde

KSK ilk peşinde

Ligde oynadığı son iki maçta galibiyet yüzü göremeyen Karşıyaka, deplasmanda 15.00’te Mardin ile kapışacak

KSK ilk peşinde

19.9.2021

TFF 3. Lig 3. Grup'ta sezon öncesi şampiyonluk hedefiyle transfer yasağını kaldırarak yenilediği kadrosuyla oynadığı ilk 2 maçtan galibiyet çıkaramayan Karşıyaka, bugün Mardin 1969 Spor deplasmanında ilk 3 puanını hanesine yazdırmaya çalışacak. Mardin 21 Kasım Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak. Maçı hakem Serkan Ergün yönetecek. Karşılaşma TRT Kurdi'den canlı olarak yayınlanacak. Yeşil-kırmızılı ekipte maç öncesi yeni transferlerden Abdülkadir'in cezası sona erdi. Sezonun ilk haftasında Esenler Erokspor'a 1-0 yenilip ardından İzmir'de İçel İdmanyurdu'yla 1-1 berabere kalan Kaf- Kaf'ın 1 puanı bulunuyor. Teknik direktör Cüneyt Biçer, Mardin'de sahaya 3 puan alıp seri başlatmak için çıkacaklarını söyledi.
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