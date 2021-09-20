KSK kaçamadı

TFF 3. Lig 3. Grup'ta zirve hesapları yapan Karşıyaka, Mardin 1969 ile deplasmanda oynadığı maçta 2-2 berabere kaldı. İzmir ekibi oynadığı 3 maçta da henüz galibiyetle tanışamadı. 10. dakikada Ayhan'ın ara pasında topla buluşan Mustafa'nın yerden şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0. 12'de Mustafa Aşan'ın kullandığı korner atışında Okan'ın kafasında top kaleci Sercan Yılmaz'da kaldı. 19'da sağ taraftan ceza sahasına çalımlarla giren Furkan'ın ara pasında Abdülkadir, ayak içiyle yerden güzel vurdu: 1-1. 30'da Nezir'in pasında Mustafa'nın yakın mesafeden vuruşunda top kaleci Yusuf'ta kaldı.



KAPTAN MUSTAFA AŞAN GÜZEL GOL ATTI

56'da defansın uzaklaştırmak istediği topla buluşan Mustafa Aşan, yaklaşık 25 metreden bekletmeden güzel vurdu: 1-2. 58'de Kağan'ın sağdan ortasında Hebat, eşitliği sağladı: 2-2. 75'te Okan'ın kafa şutunda top kaleciden döndü. Okan bir kez daha topu ağlara göndermek istedi ancak kaleci Sercan Yılmaz gole izin vermedi. Karşılaşma 2-2 bitti.



BİÇER'DEN 3 DEĞİŞİKLİK

Karşıyaka Teknik Direktörü Cüneyt Biçer, deplasmanda oynadıkları Mardin 1969 maçının ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı. Biçer, İçel İdmanyurdu ile oynanan karşılaşmada görev verdiği Harun Atalay, Doğukan İnci ve Mustafa Çalışkan'ın kadroya almadı. Yerlerinde Abdülkadir Akyıldız, Özgür Güler ve Okan Yılmaz oynadı. Yönetim, takımı Mardin'de yalnız bırakmadı. Maçtan bir gün önce takımın kamp yaptığı otele giden yöneticiler, teknik direktör Cüneyt Biçer ile kaptan Mustafa Aşan'a çiçek verdi.

ŞERAFETTİN ÇIRACI'DAN MİNİ YORUM

KARŞIYAKA iyi oynadığı ve savaştığı maçta Mardin 1969 karşısında galibiyeti kaçırdı. Cüneyt Hoca'yı (Biçer) iyi tanırım. Onun felsefesinde başarısızlık diye bir şey yoktur. Her gittiği takıma iyi oyuncular seçer ve yoluna devam eder, sonu güzel olur. Cüneyt Hoca, transfer yasağının kaldırılmasının ardından Karşıyaka'ya da iyi ve yetenekli oyuncular getirmiş, iyi mücadele eden bir takım yaratmış. Ancak defansta ufak-tefek sorunlar var, bunların çözülmesi de gerekiyor... Hani derler ya 'Ne varsa eskilerde var' sözü tam bu maçta ortaya çıktı. Karşıyaka kaptanı Mustafa Aşan, Mardin karşısında performansının iki kat üstüne çıktı. Takımının kazanması için elinden gelen her şeyi yaptı. Hele KSK'yi 56. dakikada 2-1 öne geçirdiği gol muhteşemdi. Uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir gol attın, ayağına sağlık Mustafa Aşan.