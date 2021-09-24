KSK’de yeniler kayıp

TFF Üçüncü Lig Üçüncü Grup'ta 3 maç sonunda henüz galibiyetle tanışamayan ve gözünü yarınki Ofspor sınavına çeviren Karşıyaka'da 12 yeni transferden 4'ü şimdiye kadar süre alamadı. Yeşil-kırmızılılarda Eskişehirspor'dan alınıp ilk hafta korona virüs testi pozitif olan 23 yaşındaki sol kanat Alperen, Turgutluspor'dan kadroya dahil edilen 21 yaşındaki kaleci Yunus, ligin ilk haftasının ardından takıma katılan 25 yaşındaki sol bek Oğulcan ve 23 yaşındaki stoper Batuhan, henüz forma giyemedi. Yeşil-kırmızılılarda diğer 8 yeni oyuncu zaman zaman süre bulsa da tam kapasiteli bir verim alınamadı. Santrfor Okan, İçel önünde ikinci yarıda sahaya girerken geçen hafta 11'de görev aldı. Forvet Barış Sungur ve orta saha Sefer de 2 maçtır ikinci yarılarda oyuna dahil oldu. KSK'de kaleci Yusuf ve orta saha Samican, 3 maçta da ilk 11'de forma giydi. Forvet İhsan Furkan ve sağ kanatta oynayan Ertuğrul, ilk hafta sonradan oyuna dahil olup ardından 2 maça 11'de çıktı. Golcü Abdülkadir, cezalı olduğu İçel İdmanyurdu sınavı hariç 2 maçta ilk 11'de oynayıp geçen hafta Mardin deplas-manında ilk golünü attı.



SAVUNMA İSTENECEK

KARŞIYAKA'DA yönetim, ilk 2 hafta 11'de forma giydikten sonra geçtiğimiz hafta oynanan Mardin maçının kadrosuna dahil edilmeyen ve ardından disiplinsiz tavırları gerekçesiyle kadro dışı bırakılan Doğukan, Harun, Mustafa Çalışkan'ın yanı sıra Batuhan Kara'dan savunma isteyecek. Yeşil-kırmızılı yönetim, geçen hafta süresiz olarak kadro dışı bırakılan 4 futbolcuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Yönetimin toplantısında futbolculardan savunma alınmasının kararlaştırıldığı öğrenildi.