Derbi Kaf-Kaf’ın

ING Basketbol Süper Ligi'ndeki 2021- 2022 sezonunun ilk haftasında Pınar Karşıyaka, İzmir derbisinde Aliağa Petkimspor'u deplasmanda farklı mağlup etti: 59-92. Aliağa ENKA Spor Salonu'nda karşılıklı basketlerle başlayan maçta Karşıyaka, Taylor'un üst üste üç 3 sayılık basket isabetiyle üstünlüğü erken ele aldı. Colson ve M'Baye'nin yüzdeli dış atışlarıyla farkı henüz ilk periyotta 18 sayıya kadar çıkaran yeşil-kırmızılı İzmir temsilcisi, ilk 10 dakikayı 25-11 önde tamamlamayı başardı. İkinci periyotta Petkimspor'un Nusret'le farkı azaltma çabalarına yine Taylor önderliğinde izin vermeyen Pınar Karşıyaka, farkı 21 sayıya taşıyıp devreyi 45-26 önde bitirdi.

2. YARIDA FARK DAHA DA AÇILDI

Ev sahibi Aliağa Petkim'in oyuna ortak olma çabalarına sonuç alamadığı üçüncü periyot sonunda son 10 dakikaya 67-47 Karşıyaka üstünlüğüyle girildi. Dördüncü ve son periyotta çok rahat bir oyunla farkı açmayı sürdüren Pınar Karşıyaka, salondan 33 sayı farkla, 92-59 galip ayrıldı. Yeşil-kırmızılılarda Taylor 8'de 6 üçlük isabetiyle 20 sayıyla oynarken, yeni transferlerden Colson 18, M'Baye 15, Blackmon 12 sayı üretti.



SARICA: GÜZEL BİR BAŞLANGIÇ YAPTIK

Pınar Karşıyaka'da başantrenör Ufuk Sarıca "Bizim açımızdan güzel bir maç oldu. Güzel bir başlangıç yaptık. Bugün sahaya koyduğumuz ciddiyet ve gösterdiğimiz performans beni mutlu etti. Yüzde 100 hazır değiliz. 8 yeni oyuncuyla sahadaydık. Dolayısıyla farklı kazanmamıza rağmen oyunda aksayan yerler var ama bunları ilerleyen haftalarda düzelteceğimize inanıyorum. Kaliteli bir ekibiz. Eğer bugün ciddiye almasaydık Aliağa Petkimspor maçı çok daha yakın götürüp, hatta maçı kazanabilecek noktaya getirebilirdi" dedi. Aliağa Petkim Spor Başantrenörü Can Sevim ise "Lige Çok kötü bir başlangıç bizim için. Savunmada ve hücumda istediğimiz şeyleri yapamadık. Yeni bir takımız. Ama böyle kötü oyun oynamaya kimsenin hakkı yok. Bunu değiştireceğiz" ifadesrini kullandı.