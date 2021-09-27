KSK’de büyük hayal kırıklığı

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka, son 10 senenin en kötü lig başlangıcını yaptı. Evinde Ofspor'la golsüz berabere kalarak galibiyet hasretini sürdüren Kaf- Kaf, 10 yıl sonra ilk kez liglerde ilk 4 haftada 3 puan alamadı. Grupta 12 yeni transferiyle mutlak şampiyonluk hedeflerken ilk 4 maçta 3 beraberlik, 1 mağlubiyetle 3 puan toplayabilen Karşıyaka, düşme hattında kaldı. Yeşil-kırmızılılar zirvenin 6 puan gerisine düştü.

GEÇEN SEZON İYİYDİ

Kaf-Kaf, daha önce en son TFF Birinci Lig'de 2011-2012 sezonunda 4 karşılaşmada 1 beraberlik, 3 mağlubiyetle ilk haftaları galibiyetsiz kapattı. Karşıyaka, son 10 yıllık dönemde ilk kez sezona 4 haftada galibiyet alamadan başladı. İzmir temsilcisi, geçen yıl ilk 6 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.