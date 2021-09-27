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KSK’de büyük hayal kırıklığı

İlk 4 haftada 3 puan alamayan Karşıyaka, son 10 yılın en kötü başlangıcını yaptı

KSK’de büyük hayal kırıklığı

27.9.2021

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka, son 10 senenin en kötü lig başlangıcını yaptı. Evinde Ofspor'la golsüz berabere kalarak galibiyet hasretini sürdüren Kaf- Kaf, 10 yıl sonra ilk kez liglerde ilk 4 haftada 3 puan alamadı. Grupta 12 yeni transferiyle mutlak şampiyonluk hedeflerken ilk 4 maçta 3 beraberlik, 1 mağlubiyetle 3 puan toplayabilen Karşıyaka, düşme hattında kaldı. Yeşil-kırmızılılar zirvenin 6 puan gerisine düştü.

GEÇEN SEZON İYİYDİ
Kaf-Kaf, daha önce en son TFF Birinci Lig'de 2011-2012 sezonunda 4 karşılaşmada 1 beraberlik, 3 mağlubiyetle ilk haftaları galibiyetsiz kapattı. Karşıyaka, son 10 yıllık dönemde ilk kez sezona 4 haftada galibiyet alamadan başladı. İzmir temsilcisi, geçen yıl ilk 6 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

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