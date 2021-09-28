KSK’nin kader haftası

TFF 3. Lig 3. Grup'ta yasağı kaldırıp 12 transferle yenilediği kadrosuyla şampiyonluk hedeflerken ilk 4 maçta galibiyete hasret kalarak son 10 yılın en kötü sezon başlangıcını yapan Karşıyaka, bu hafta kazanıp zincir kırmak istiyor. Grupta 4 maçta 3 puanla düşme hattında kalan Kaf-Kaf, bu hafta hem Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda hem de ligde Kardemir Karabükspor'a konuk olacak. Tamamen gençlerle mücadele eden Karabükspor, ilk 4 maçta 4 mağlubiyetle puan alamadı. Kalesinde 14 gol birden görüp, 1 kez ağları sarsabilen Karadeniz temsilcisi son sıraya demir attı.

MORAL ARIYORLAR

Rakibiyle 30 Eylül Perşembe günü kupada, 3 Ekim Pazar ise ligde karşılaşacak Kaf-Kaf, iki maç arasında İzmir'e dönmeyip Safranbolu'da kamp yapacak. Karabük deplasmanının, sezona istediği gibi başlayamayan Kaf-Kaf için moral kampı olması bekleniyor.



SOR 5 YILDIR KUPADA KAYIP

Karşıyaka, son 5 yıldır Ziraat Türkiye Kupası'nda da kayıpları oynuyor. En son 2015-2016 sezonunda gruplara kalan KSK, 2016-2017'de 2. turda Afyonspor'a, 2017-2018'de 3. turda Yeşil Bursa'ya, 2018-2019'da 2. turda Nazilli Belediyespor'a, 2019-2020'de 2. turda Muğlaspor'a ve 2020-2021 sezonunda da Bursaspor'a 3. turda penaltı atışları sonucunda 7-6 yenilerek elendi.



11 MAÇTIR DIŞARIDA YOK

2020-2021 SEZONU

Karşıyaka'nın, geçen sezondan bu yana deplasmanda oynadığı maçlarda yüzü gülmedi. İzmir ekibi geçen sezon dışarıda 9, bu sezon ise 2 karşılaşmayı kazana-madı. Deplasmanda toplam 11 maçtır yüzü gülmeyen KSK, geçen sezon Osmaniyespor'a 3-1, Erok'a 1-0, Ela-zığ'a 2-0, Cizre'ye 1-0, Arhavi'ye 2-1, Somas-por'a 4-1, İçel İY'ye 2-0, Altındağspor'a 4-2 yenildi. Erbaaspor ile 1-1 berabere kaldı.



2021-2022 SEZONU

Karşıyaka, bu sezonda da deplasmanda istediğini elde edemedi. KSK, ligin ilk maçında İstanbul'da karşılaştığı güçlü rakibi Esenler Erokspor'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. Mardin Fosfatspor ile de 2-2 berabere kaldı.



TURGAY BÜYÜKKARCI: ÇIKIŞA GEÇECEĞİZ

Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, Karabükspor maçlarıyla yeni bir sayfa açacaklarını söyledi. Hem kupada hem de ligde karşılaşacakları rakiplerini yeneceklerini ifade eden Büyükkarcı, "Alacağımız bir galibiyet moral, motivasyon açısından da bize iyi gelecek. İyi bir takım kurduk. İyi de mücadele ediyoruz. Bunları artık skora da yansıtacağız. Karşıyaka yükselişe geçecektir" dedi.