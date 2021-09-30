Kardemir Karabükspor - Karşıyaka | CANLI YAYIN

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur heyecanı sürüyor... Günün son maçında Kardemir Karabükspor sahasında Karşıyaka'yı konuk ediyor.
Kardemir Karabükspor - Karşıyaka maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
İLK 11'LER
Karşıyaka: Erdoğan, Cenk, Caner, Abdülkadir, Batuhan, Barış, Metin, Ertuğrul, Sefer, Furkan, Fatih
K. Karabükspor: Olcay, Sezer, Ömer Faruk, Ahmet, Furkan, Doğukan, Serkan, Mustafa, Furkan Can, Ahmet Enes, Uğurcan
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