  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Karşıyaka Kardemir Karabükspor - Karşıyaka | CANLI YAYIN

Kardemir Karabükspor - Karşıyaka | CANLI YAYIN

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur heyecanı sürüyor... Günün son maçında Kardemir Karabükspor sahasında Karşıyaka'yı konuk ediyor. Kardemir Karabükspor - Karşıyaka maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Kardemir Karabükspor - Karşıyaka | CANLI YAYIN

30.09.2021, 18:36

CANLI YAYIN

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur heyecanı sürüyor... Günün son maçında Kardemir Karabükspor sahasında Karşıyaka'yı konuk ediyor.

Kardemir Karabükspor - Karşıyaka maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

İLK 11'LER

Karşıyaka: Erdoğan, Cenk, Caner, Abdülkadir, Batuhan, Barış, Metin, Ertuğrul, Sefer, Furkan, Fatih

K. Karabükspor: Olcay, Sezer, Ömer Faruk, Ahmet, Furkan, Doğukan, Serkan, Mustafa, Furkan Can, Ahmet Enes, Uğurcan

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kardemir Karabükspor - Karşıyaka | CANLI YAYIN haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.