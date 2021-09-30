KSK’de af çıktı

TFF 3. Lig 3. Grup'ta ilk 4 haftada galibiyetle tanışamayan Karşıyaka'da 19 Eylül'de oynanan Mardin 1969 Spor maçı öncesi süresiz kadro dışı bırakılan Doğukan İnci, Harun Atalay, Mustafa Çalışkan ve Batuhan Kara affedildi. İlk 2 haftada 11'de forma giydikten sonra Mardin kafilesine dahil edilmeyip ardından antrenmandaki disiplinsiz tavırları nedeniyle teknik direktör Cüneyt Biçer'in raporuyla kadro dışı kalan Doğukan, Harun ve Mustafa'nın yanı sıra Batuhan'dan savunma alan yönetim, futbolculara para cezası keserek Biçer'in de onayıyla affetti.

4 OYUNCU DA KARABÜK'E GİTTİ

AFFEDİLEN 4 futbolcunun yeşil kırmızılı takımla birlikte antrenmanlara başladığı açıklandı. Bugünkü kupa maçının ardından Karabükspor'a 3 Ekim Pazar günü de ligde konuk olacak Karşıyaka, kupa maçının ardından İzmir'e dönmeyip pazara kadar Safranbolu'da kamp yapacak. Yeşil-kırmızılılar, kadro dışı kalan 4 ismin de affedilmesiyle takımdaki 29 futbolcunun tamamını Karadeniz deplasmanına götürdü.

RAKİP KARABÜK

Kupada Karabükspor'a konuk olacak KSK'nin maçı A Spor'da

ZİRAAT Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda Karşıyaka, bugün gruptaki rakiplerinden Kardemir Karabükspor'a konuk olacak. Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'ndaki karşılaşma saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Rakibini normal sürede veya gerek olması durumunda uzatmalar ile seri penaltılarda mağlup eden taraf tur atlayacak. Kaf-Kaf'ta ligde henüz şans bulamayan yeni transferler Alperen, Batuhan Demirel, Oğulcan ve Yunus'un kupada ilk kez forma giymesi bekleniyor. Teknik direktör Cüneyt Biçer, Karabükspor'u hem kupada hem de ligde yenmek istediklerini söyledi. Biçer, "Maça iyi hazırlandık. İki karşılaşmayı da kazanarak moral bulmak istiyoruz" dedi.