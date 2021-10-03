KSK tam gaz

NG Basketbol Süper Ligi 2'nci hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka, evinde Bahçeşehir Koleji'ni 90-81 mağlup ederek 2'de 2 yaptı. Bahçeşehir Koleji ise ligdeki ilk mağlubiyetini aldı. Ev sahibinde Bonzie Colson, attığı 41 sayı ile maçın en skorer ismi oldu. Maça Colson'un üst üste 3 kez bulduğu 3 sayılık basketlerle fırtına gibi başlayan Pınar Karşıyaka, Colson'la 19 sayı ürettiği ilk çeyreği 28-15 önde tamamladı. İkinci periyodun başında Mitchell ve Blackmon'un dış atışlarıyla çok etkili olan Karşıyaka, farkı 20 sayıya kadar taşıdı: 40-20.

BAHÇEŞEHİR'İN ÇABASI YETMEDİ

Muhammed'in sayılarıyla etkili olan konuk karşısında farkın kapatmasına izin vermeyen yeşil-kırmızılılar soyunma odasına 51-31 üstün girdi. 3. periyoda Taylor'un skora katkısıyla çeyreği 13 sayı önde tamamladı: 70-57. Bahçeşehir Koleji, bitime 2 dakika 40 saniye kale farkı 1 sayıya kadar indirerek skoru 76-75'e getirdi. Son bölümde M Baye, Colson ve Semih'le etkili olan Karşıyaka, maçı 9 sayı farkla kazandı: 90-81.



GÜNÜN PROGRAMI

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