Pınar KSK son nefeste

FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında Pınar Karşıyaka, deplasmanda H.Jarusalem’i son saniye basketiyle yendi

Pınar Karşıyaka FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ilk maçında İsrail temsilcisi Hapoel Bank Yahav'ı 86-84 yendi. Kudüs kentindeki Pais Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreği, Pınar Karşıyaka'nın 22-19 üstünlüğüyle tamamlandı ancak ev sahibi ekip, soyunma odasına 45-44 önde gitti. Hapoel Bank Yahav, son 10 dakika öncesi farkı 2 sayıya (64-62) çıkardı. Ev sahibi takım, 4. çeyreğin son 7 saniyesine de 84-83 önde girdi. KSK, Colson'ın bitime 2 saniye kala attığı üç sayılık basketle sahadan 86-84 galip ayrıldı. Pınar Karşıyaka'ya maçı getiren Colson, 22 sayı, 13 ribauntla "double double" yaptı.