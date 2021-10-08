Sıra geldi Ordu’ya

TFF 3. Lig 3. Grup'ta oynadığı 5 maçta elde ettiği 6 puanla orta sıralarda yer alan Karşıyaka'da Teknik Direktör Cüneyt Biçer, Ordu ile oynanacak mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu. Biçer, Karabükspor maçından önceki 3 maçlık beraberlik serisinde her maç çok pozisyon bulduklarını ancak son vuruşlardaki dikkatsizlikleri neticesinde gol yollarında etkisiz kaldıklarını söyledi. Biçer, "Kupada ve ligde oynadığımız Karabükspor maçlarında bu sorunu yaşamadık ve hem tur atladık hem de 3 puanı hanemize yazdırdık. Kazanma alışkanlığımızı Orduspor karşısında devam ettirmek ve evimizde galibiyet almak istiyoruz" şeklinde konuştu.

SAMİCAN FORMA GİYEMEYECEK

Samican'ın sakatlığı dolayısıyla forma giyemeyeceğini söyleyen Biçer, "Orduspor'un iyi bir takım olduğunu biliyoruz ve ligdeki konumları da bunu gösteriyor. Rakibimizi izledik ve bu karşılaşmada da tek hedefimiz galibiyet" dedi. Biçer sözlerini şöyle sürdürdü: "Takımda kimin gol attığı önemli değil, tüm oyuncularımıza ceza sahası içinde daha çok yer almalarını söylüyoruz. Tüm mevkilerden gol katkısı bekliyoruz."

OKAN YILMAZ ÇABUK ISINDI

KARŞIYAKA'NIN Menemenspor'dan kiraladığı Okan Yılmaz, takıma çabuk adapte oldu. İlk 3 maçında skor üretemeyen Okan, Karabük deplasmanını ise 4 golle geçti. 24 yaşındaki oyuncu kupa ve ligde 2'şer gol attı.