KSK seri peşinde

TFF 3. Lig 3. Grup'ta geçen hafta son sıradaki Karabükspor'u yenerek ilk galibiyetini alan Karşıyaka, bugün zirve takipçisi Orduspor 1967'yi seri yakalamak için ağırlayacak. İzmir Atatürk Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Maçı hakem Serhad Ürkmez yönetecek. Bilet fiyatları tam 40, öğrenci 20 TL olarak açıklandı. Kaf-Kaf'ta sakatlığı süren Samican, bu maçta da forma giyemeyecek. Rakibini yenerek geçen sezonun ilk yarısından beri 10 aydır ilk kez galibiyet serisi yakalamayı hedefleyen KSK, 5 maçta topladığı 6 puanla 10. sırada yer alıyor.



ORDU EKİBİNİN YENİLGİSİ YOK

GRUPTA ilk hafta mağlup olduktan sonra 4 haftadır yenilmeyen KSK, bu periyotta 1 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Orduspor 1967'nin ise 5 maçta bileği bükülmedi.