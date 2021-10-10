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Karşıyaka kabus görüyor

Yıllardır TFF 3'üncü Lig'de çakılı kalan İzmir'in köklü kulübü Karşıyaka, sezona 5 sene aradan sonra transfer yasağını kaldırıp şampiyonluk hedefiyle başlasa da düşme hattından kurtulamadı.

Karşıyaka kabus görüyor
DHA

10.10.2021, 13:45

Geçen sezon şampiyonluk hedeflerken Play-Off'a bile kalamayan, bu yıl 12 transferle kadrosunu TFF 1'inci Lig'de yer aldığı dönemden beri ilk kez yenileyip lige büyük umutlarla başlayan Kaf-Kaf, ilk 6 haftada taraftarını kahretti. Sezonun tek galibiyetini geçen hafta altyapı oyuncularıyla mücadele eden düşme hattında son sıradaki Kardemir Karabükspor'dan alan Karşıyaka, dün Orduspor 1967'ye evinde 2-1 yenilirken sabırları taşırdı.



Ligde yaptığı transferlere rağmen 6 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyetle 6 puan toplayıp şimdiden lider Fethiyespor'un 9 puan gerisine düşen Kaf-Kaf'ta taraftarlar takıma ve teknik direktör Cüneyt Biçer'e tepki gösterdi. Atatürk Stadı'ndaki 910 biletli taraftar, Ordu'nun ilk golünden itibaren Biçer'i istifaya davet etti.

Taraftarın sırt çevirdiği ligin en tecrübeli teknik adamlarından Cüneyt Biçer, yol ayrımına geldi. Yönetim, tecrübeli teknik adamın geleceğiyle ilgili yorum yapmazken, Karşıyaka'daki Biçer döneminin son bulması bekleniyor. Hafta içinde grubun iddialı takımlarından Gümüşhanespor'a konuk olacak Kaf-Kaf'ta ağızları bıçak açmıyor.

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