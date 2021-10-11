  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Karşıyaka Karşıyaka'da Biçer dönemi bitti

Karşıyaka'da Biçer dönemi bitti

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta transfer yasağını kaldırıp yenilediği kadrosuyla beklentinin çok uzağında bir performans sergileyen Karşıyaka'da taraftarın son oynanan Orduspor 1967 maçında istifaya davet ettiği teknik direktör Cüneyt Biçer'le yollar ayrıldı.

Karşıyaka’da Biçer dönemi bitti
DHA

11.10.2021, 17:41

Yeşil-kırmızılı yönetim, 46 yaşındaki teknik adamla sözleşmesini feshetmek için karşılıklı olarak prensipte anlaştı. Biçer, futbolcularıyla vedalaşıp Başkan Turgay Büyükkarcı'yle resmi imzaları attıktan sonra Karşıyaka'ya veda edecek.

Teknik direktör arayışlarına başlayan yeşil-kırmızılıları grupta Gümüşhünespor'la çarşamba günü deplasmanda oynanacak maça daha önce kulüpte teknik adamlık da yapan sportif direktör Atilla Güneş'in çıkarması bekleniyor. Sezona 12 transferle başlayan İzmir ekibi, kariyerinde daha önce bu ligde Altay ve Turgutluspor'da 2 Play-Off şampiyonluğu yaşayan Biçer yönetiminde 6 maçta yalnız son sıradaki Karabükspor'u yenerken, 3 beraberlik, 2 mağlubiyetle 6 puan toplayabildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Karşıyaka'da Biçer dönemi bitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.