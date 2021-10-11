KSK kahroldu

ING Basketbol Süper Lig'in üçüncü haftasında sezona ikide iki yaparak giren Pınar Karşıyaka, nefesleri kesen maçta Anadolu Efes'e tek sayıyla yenilerek ilk mağlubiyetini aldı: 78-77. Pınar Karşıyaka, ilk 2 dakikada Colson ve Semih ile boyalı alanda etkili oldu ve 6-2 üstünlük yakaladı. 7-0'lık seri yakalayan Anadolu Efes, Tolga'nın 3 sayılık basketiyle 4. dakikada 9-6 ile skoru lehine çevirdi. Sert savunma karşısında iki takım da zorlanırken maçın ilk çeyreği 17-17 beraberlikle tamamlandı. Karşılaşmanın ikinci periyodunda her iki ekip boyalı alanda iyi savunma yaptı ve dış şutlardan sayı üretmeye çalıştı. Son anlarda Roll'ün sayılarıyla atağa kalkan KSK, soyunma odasına 45-43 önde gitti. Maçın ikinci yarısının başında da büyük çekişme yaşandı ve 25. dakika 54-54 beraberlikle geçildi. Maçın 3. çeyreği de 65-59 Karşıyaka'nın üstünlüğüyle tamamlandı.

NEFES KESEN HEYECAN

Son periyoda alan savunmasıyla başlayan Anadolu Efes, Doğuş ile hem hücumda hem savunmada ritim yakaladı. Rakibinin top kayıplarını iyi değerlendiren ev sahibi ekip, 12-2'lik seri sonunda 35. dakikada 71-67 öne geçti. Son dakikasına 76-76 beraberlikle girilen maçın bitimine 29 saniye kala Colson ile faul atışlarından birini sayıya çeviren Pınar Karşıyaka, 77-76 ile tekrar öne geçti. Buna Larkin ile karşılık veren Anadolu Efes, bitime 21 saniye kala 78-77 ile skoru lehine çevirdi. Pınar Karşıyaka'nın son hücumunda Larkin ve Dunston ile Roll'ün basketine izin vermeyen Anadolu Efes, karşılaşmayı 78-77 kazandı.



MİCHAEL ROLL 23 SAYI ATTI

PINAR Karşıyaka'nın son transferi Michael Brandon Roll, Anadolu Efes karşısında harika bir oyun çıkardı. Tunuslu basketçi, karşılaşmayı 23 sayı 2 ribaound ve 3 asistle tamamladı. Ancak Roll'un bu çabası mağlubiyeti önlemeye yetmedi. Yeşil-kırmızılı formayı ilk olarak FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Hapoel Jarusalem deplasmanında giyen Roll, bu iki maçta gösterdiği performnas sonrası gelecek için taraftara umut aşıladı.



KAF-KAF İLK YENİLGİSİNİ ALDI

ING Basketbol Süper Ligi ve FIBA Şampiyonlar Ligi'ne fırtına gibi giren Pınar Karşıyaka, ligde ikide iki yaparken Avrupa'da da galibiyetle başlamıştı. Yeşil-kırmızılı ekip, Anadolu Efes karşısında galibiyete çok yaklaşsa da son topta başarılı olamadı ve ilk mağlubiyetini aldı.