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KSK kahroldu

Yeşil kırmızılılar güçlü rakibi karşısında müthiş bir oyun çıkardı. Nefesleri kesen maç başa baş bir oyuna sahne oldu. İzmir temsilcisinde maçın başarılı ismi Roll son topta başarılı olamayınca sahadan yenik ayrıldı

KSK kahroldu

11.10.2021

ING Basketbol Süper Lig'in üçüncü haftasında sezona ikide iki yaparak giren Pınar Karşıyaka, nefesleri kesen maçta Anadolu Efes'e tek sayıyla yenilerek ilk mağlubiyetini aldı: 78-77. Pınar Karşıyaka, ilk 2 dakikada Colson ve Semih ile boyalı alanda etkili oldu ve 6-2 üstünlük yakaladı. 7-0'lık seri yakalayan Anadolu Efes, Tolga'nın 3 sayılık basketiyle 4. dakikada 9-6 ile skoru lehine çevirdi. Sert savunma karşısında iki takım da zorlanırken maçın ilk çeyreği 17-17 beraberlikle tamamlandı. Karşılaşmanın ikinci periyodunda her iki ekip boyalı alanda iyi savunma yaptı ve dış şutlardan sayı üretmeye çalıştı. Son anlarda Roll'ün sayılarıyla atağa kalkan KSK, soyunma odasına 45-43 önde gitti. Maçın ikinci yarısının başında da büyük çekişme yaşandı ve 25. dakika 54-54 beraberlikle geçildi. Maçın 3. çeyreği de 65-59 Karşıyaka'nın üstünlüğüyle tamamlandı.

NEFES KESEN HEYECAN
Son periyoda alan savunmasıyla başlayan Anadolu Efes, Doğuş ile hem hücumda hem savunmada ritim yakaladı. Rakibinin top kayıplarını iyi değerlendiren ev sahibi ekip, 12-2'lik seri sonunda 35. dakikada 71-67 öne geçti. Son dakikasına 76-76 beraberlikle girilen maçın bitimine 29 saniye kala Colson ile faul atışlarından birini sayıya çeviren Pınar Karşıyaka, 77-76 ile tekrar öne geçti. Buna Larkin ile karşılık veren Anadolu Efes, bitime 21 saniye kala 78-77 ile skoru lehine çevirdi. Pınar Karşıyaka'nın son hücumunda Larkin ve Dunston ile Roll'ün basketine izin vermeyen Anadolu Efes, karşılaşmayı 78-77 kazandı.

MİCHAEL ROLL 23 SAYI ATTI
PINAR Karşıyaka'nın son transferi Michael Brandon Roll, Anadolu Efes karşısında harika bir oyun çıkardı. Tunuslu basketçi, karşılaşmayı 23 sayı 2 ribaound ve 3 asistle tamamladı. Ancak Roll'un bu çabası mağlubiyeti önlemeye yetmedi. Yeşil-kırmızılı formayı ilk olarak FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Hapoel Jarusalem deplasmanında giyen Roll, bu iki maçta gösterdiği performnas sonrası gelecek için taraftara umut aşıladı.

KAF-KAF İLK YENİLGİSİNİ ALDI
ING Basketbol Süper Ligi ve FIBA Şampiyonlar Ligi'ne fırtına gibi giren Pınar Karşıyaka, ligde ikide iki yaparken Avrupa'da da galibiyetle başlamıştı. Yeşil-kırmızılı ekip, Anadolu Efes karşısında galibiyete çok yaklaşsa da son topta başarılı olamadı ve ilk mağlubiyetini aldı.

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