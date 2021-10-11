KSK’nin canı sıkkın

TFF 3. Lig'de yıllardır çakılı kalan Karşıyaka, sezona 5 sene aradan sonra transfer yasağını kaldırıp şampiyonluk hedefiyle başlasa da düşme hattından kurtulamadı. Lige büyük umutlarla başlayan Kaf-Kaf, ilk 6 haftada taraftarını kahretti. Sezonun tek galibiyetini geçen hafta altyapı oyuncularıyla mücadele eden düşme hattında son sıradaki Kardemir Karabükspor'dan alan Karşıyaka, önceki gün de Orduspor 1967'ye evinde 2-1 yenilirken sabırları taşırdı. 6 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyetle 6 puan toplayan Kaf-Kaf'ta yönetim, teknik direktör Cüneyt Biçer ile yol ayrımına geldi. Karşıyaka'da Biçer döneminin son bulması bekleniyor.



TARAFTARLAR SIRTINI DÖNDÜ

KARŞIYAKA taraftarı isyan bayrağı açtı. Ordu ile oynanan maçta takımlarına destek veren taraftarlar takıma ve teknik direktör Cüneyt Biçer'e tepki gösterdi. Atatürk Stadı'ndaki 910 biletli taraftar, Ordu'nun ilk golünden itibaren Biçer'i istifaya davet etti. Taraftar ligin en tecrübeli teknik adamlarından Cüneyt Biçer'e sırtını çevirdi. Çarşamba günü grubun iddialı takımlarından Gümüşhanespor'a konuk olacak Kaf- Kaf'ta ağızları bıçak açmıyor.