KSK’da Biçer gitti

TFF 3. Lig 3. Grup'ta transfer yasağını kaldırıp yenilediği kadrosuyla beklentinin çok uzağında bir performans sergileyen Karşıyaka'da taraftarın son oynanan Orduspor 1967 maçında istifaya davet ettiği teknik direktör Cüneyt Biçer'le yollar ayrıldı. Yeşil-kırmızılı yönetim, dün 46 yaşındaki teknik adamla görüşerek sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. Genç teknik adam Biçer'in bugün futbolcularla vedalaşıp Karşıyaka'ya veda edeceği açıklandı.

ATİLLA GÜNEŞ DÜMENDE OLACAK

Teknik direktör arayışlarına başlayan yeşil-kırmızılıları grupta Gümüşhünespor'la yarın deplasmanda oynanacak maça daha önce kulüpte teknik adamlık da yapan sportif direktör Atilla Güneş'in çıkarması bekleniyor. Sezona 12 transferle başlayan İzmir ekibi, kariyerinde daha önce bu ligde Altay ve Turgutluspor'da 2 Play-Off şampiyonluğu yaşayan Biçer yönetiminde 6 maçta sadece son sıradaki Karabükspor'u yenerken, 3 beraberlik, 2 mağlubiyetle 6 puan toplayabildi. Karşıyaka, topladığı 6 puanla grupta 12. sırada yer alıyor.

GÜMÜŞHANE'YE ŞANSI TUTMUYOR

Ligde 6 haftada 6 puanda kalıp yarın Gümüşhanespor'la oynayacağı deplasman maçına moralsiz hazırlanan Karşıyaka'nın rakibine karşı şansı da tutmuyor. KSK, 4 kez karşılaştığı Karadeniz ekibi Gümüşhanespor'a 3 kez yenilerken, sadece 1 maçı kazanmasını bildi. İki ekip, 2016- 2017'de 2. Lig'deyken karşılaştı. İlk maçı Gümüşhane evinde 1-0 kazandı. Rövanşta ise Kaf-Kaf rakibini 3-0 yendi. 2017-2018 sezonun da ise Karşıyaka, deplasmanda rakibine 5-0 mağlup oldu. İkinci yarıda da evinde Gümüşhanespor'a 1-0 yenildi.

YILDIZLAR KAYIP

Karşıyaka'da kadro dışı kaldıktan sonra affedilen altyapı patentli futbolcuları Doğukan İnci, Harun, Mustafa Çalışkan ve Batuhan Kara, 3 maçtır yine forma yüzü göremedi.

KADROYA GİREMEDİLER

Sezonun ilk 2 maçında 11'de oynadıktan sonra Mardin 1969 Spor deplasmanına götürülmeyip ardından süresiz kadro dışı bırakılan Doğukan, Harun ve Mustafa'nın yanı sıra gençlerden Batuhan, geçen hafta Kardemir Karabükspor deplasmanı öncesi affedilip takıma döndü. Geçen sezonlarda Karşıyaka'nın en skorer isimlerinden olup adı bir ara Beşiktaş'la anılan Doğukan ile Mustafa Çalışkan ve Batuhan, affedilmelerine rağmen Karabükspor'la 30 Eylül'de Türkiye Kupası, 3 Ekim'de ligde oynanan maçlar ve son Orduspor 1967 sınavında dün yolların ayrıldığı teknik direktör Cüneyt Biçer tarafından 18 kişilik kadroya alınmadı. Kardemir Karabük maçlarında kadroya giremeyen Harun, Orduspor 1967 maçında 18'de yer bulsa da oyuna giremedi.