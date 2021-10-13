Kaf-Kaf seri peşinde

FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda sezona İsrail'de Hapoel Jerusalem'i yeni transferlerinden Bonzie Colson'un son saniye üçlüğüyle 86-84 mağlup eden Pınar Karşıyaka, bugün evinde Polonya ekibi Stal Ostrow'u konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Bilet fiyatları tam 50 TL, öğrenci ise 30 TL olarak belirlendi. Kaf-Kaf, bu sezon ING Basketbol Süper Ligi ve Şampiyonlar Ligi'ne 3 galibiyetle başladıktan sonra ligde Anadolu Efes'e deplasmanda son saniyelerde 1 sayı farkla mağlup oldu. Stal Ostrow ise Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta Baxi Manresa'ya 81-76 yenildi.

UFUK SARICA: ÇIKIŞIMIZ SÜRECEK

PINAR KSK, rakibini yenerek 2'de 2 yapmak istiyor. Antrenör Ufuk Sarıca, Avrupa'da yollarına yara almadan devam etmek istediklerini belirterek, "Çıkışımızı sürdüreceğiz" dedi.

KUPANIN EN BÜYÜK ADAYI

ŞAMPİYONLAR Ligi'nde geçen sezon tarihinde ilk Avrupa kupasını kazanma fırsatını finalde kaçıran Pınar KSK, organizasyonda bu yıl güç sıralamasında zirvede yer alıyor. FIBA'nın yayınladığı organizasyonun güç sıralamasına göre Kaf-Kaf, kupayı kazanmaya aday en güçlü takım olarak ilk sırada bulunuyor.