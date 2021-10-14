Avrupalı Kaf-Kaf

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka, sahasında Polonya temsilcisi Arged BM Stal'ı 80-77 yendi. Karşılaşmaya iyi başlayan Polonya temsilcisi ilk 8 dakikada farkı 10 sayıya (8-19) kadar çıkardı. Arged BM Stal iyi oyununu koruyarak, ilk periyodun sonunda da farkı 10 sayıda tutmasını bildi: 14-24.

İkinci periyotta da çember dışından iyi atışlar yapan Polonya temsilcisi, ikinci periyodun son 2 dakikasında farkı 11 sayıya (35-46) çıkardı. Arged BM Stal ikinci periyotta son saniyelerde bulduğu basketle soyunma odasına 14 farkla girdi: 37-51.

SON BÖLÜMDE HATA YAPMADI

Taraftarının desteğiyle Pınar Karşıyaka, 3. periyodun son dakikasında farkı 2 sayıya (54-56) kadar düşürdü. Polonya temsilcisi ise periyodun sonunda bulduğu 2 sayıyla periyodu 4 sayı farkla tamamladı: 54-58. Son periyotta iyi savunma yapan Pınar Karşıyaka, maçın bitimine 4 dakika kala (68-68) beraberliği yakaladı. Semih Erden'in iyi oyunuyla son 2 dakikada ilk defa öne geçen (72-70) Pınar Karşıyaka, son saniyelerde bulduğu sayılarla farkı 6 sayıya (78-72) çıkarmasını bildi. Arged BM Stal son 10 saniyede farkı 1 sayıya (78-77) indirdi. Pınar Karşıyaka son saniyede faul çizgisinden bulduğu 2 sayıyla maçı 80-77 kazandı.

MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞ

PINAR Karşıyaka, Polonya ekibi Ostrow önünde müthiş bir geri dönüşe imza attı. Rakibi karşısında devreyi 51-37 geride kapatan Pınar KSK, ancak maçın bitimine 3. dakika kala ilk kez öne geçebildi. Yeşil-kırmızılılar, müthiş bir baskı kurduğu son bölümde Ostrow'a şans tanımadı ve maçı 80-77 kazanmayı bildi. Karşıyaka'da Colson 18 sayı atarak yıldızlaşırken Semih ise 17 sayı attı.

TARAFTARLARDAN MÜTHİS DESTEK

PINAR Karşıyaka taraftarları takımlarını FIBA Şampiyonlar Ligi sınavında Ostrow karşısında yalnız bırakmadı. Taraftarlar, hafta içi olmasına rağmen salonu doldururken 2 bine yakın basketbol sever İzmir ekibine maç boyunca tam destek verdi. Yeşil-kırmızılılar, rakibin ataklarını ıslıklarla engellemeye çalışırken, Pınar KSK ataklarında da takımı ateşleyen güç oldu. Pınar Karşıyaka genç takım oyuncularının yanı sıra Bornova Belediyespor Karşıyaka takımının sporcuları da tribündeydi.