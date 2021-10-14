KSK puanı kaptı

TFF 3. Lig 3. Grup'ta istediği sonuçları alamayan Karşıyaka, deplasmanda şampiyonluk hesapları yapan Gümüşhanespor ile 0-0 berabere kaldı. Hafta başında teknik direktör Cüneyt Biçer ile yollarını ayıran İzmir ekibi, deplasmandan 1 puanla ayrıldı. 9. dakikada Abdullah'ın ara pasında Oktay Pop'un şutunda kaleci Yusuf topu kornere gönderdi. 26'da Ertuğrul'un kullandığı serbest atışta Furkan'ın kafa şutunda top üstten az farkla dışarıya gitti. 35'te Mustafa Aşan'ın pasına hareketlenen Burak Karapınar'ın şutunda kaleci Cengiz gol izni vermedi.

KARŞIYAKA KALECİSİ YUSUF İYİYDİ

49'da Rıdvan'ın sağdan ortasında Sancar bekletmeden vurdu. Karşıyaka kalecisi Yusuf topa iki hamlede sahip oldu. 64. dakikada korner atışında kaleci Yusuf, Oktay Pop'tan önce çıkarak tehlikeyi önledi. 75'te Metin'in ortasında topla buluşan Furkan'ın şutunda top dışarıya çıktı. 86'da ceza sahası içinde yaşanan karambolde Samican'ın vuruşunda Gümüşhanespor'dan Nasrullah topu uzaklaştırdı. Maç 0-0 bitti.

DOĞUKAN 4 MAÇ SONRA

KARŞIYAKA'NIN Mardinspor 1969 ile deplasmanda oynadığı maç öncesinde kadro dışı kalan, Karabükspor ile oynanan kupa maçı öncesi de affedilen Doğukan İnci, 4 karşılaşma sonrası 18 kişilik kadroda yer aldı. Golcü oyuncu ligde oynanan Mardinspor 1969, Ofspor, Karabükspor ve Orduspor 1967 maçlarında kadroya alınmamıştı. İzmir ekibinde İnci ile birlikte affedilen oyunculardan Mustafa Çalışkan ve Batuhan Kara ise bir kez daha kadroya alınmadı

ATİLLA GÜNEŞ TAKIMIN BAŞINDA

Karşıyaka'da Gümüşhane maçı öncesi teknik direktör Cüneyt Biçer ile yollar ayrılırken, İzmir ekibini deplasmanda oynanan karşılaşmaya sportif direktör Atilla Güneş çıkardı. Daha önce KSK'de teknik direktörlük de yapan Güneş, Gümüşhanespor maçının ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı. Güneş, Orduspor 1967 ile oynanan karşılaşmada görev verdiği Okan Yılmaz ile Özgür Güler'i dünkü randevuda yedeğe çekerken, Batuhan Demirel'i ise kadroya almadı. Güneş, bu oyuncuların yerine kadro dışı kaldıktan sonra affedilen Harun Atalay, Burak Karapınar ve Ertuğrul Sancaktutan'ı oynattı.