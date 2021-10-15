Avrupa’da bir marka

Geçen yıl FIBA Şampiyonlar Ligi finalinde İspanyol ekibi Hereda San Pablo Burgos'a yenilerek büyük üzüntü yaşayan Pınar Karşıyaka, bu sezon da hedefine emin adımlarla ilerliyor. Kaf- Kaf B Grubu'na İsrail'de Hapoel Jerusalem önünde son saniye üçlüğüyle gelen galibiyetle başlarken önceki gün de evinde Stal Ostrow'u 14 sayı geriden gelip 80-77 mağlup ederek Avrupa'da ne kadar önemli bir marka olduğunu bir kez daha kanıtlamayı başardı. Polonya temsilcisi önünde 37 dakika boyunca geride oynamasına rağmen taraftarlarının desteği ile oyunu bırakmayan Kaf-Kaf, ilk yarıyı 51-37 mağlup tamamladıktan sonra ikinci yarı boyunca rakibine yalnızca 26 sayı şansı tanıyıp 43 sayı üretmeyi başardı.

KSK MAÇI SON ANDA ÇEVİRDİ

Maçı Şampiyonlar Ligi MVP'si olarak transfer ettiği Bonzie Colson'un 18 sayı, 7 ribaund, 5 asist, 35 yaşındaki takım kaptanı Semih Erden'in 17 sayı, 5 ribaund, 2 blok, son transfer Michael Roll'un 14 sayılık performansıyla son anlarda döndüren Kaf-Kaf, Avrupa'da 1.5 yıl sonra buluştuğu taraftarlarını mest etti. Karşıyaka, Şampiyonlar Ligi'nde ikide 2 yaparken, grupta 26 Ekim'de ağırlayacağı İspanyol ekibi B.Manresa'yla birlikte zirveye yerleşti.

'KÖTÜ OYNADIĞINIZDA MAÇI ÇEVİRMEK ÖNEMLİ'

PINAR KSK Antrenörü Ufuk Sarıca, kötü oynarken kazanmanın önemine değinerek "Çok zor bir maç oldu. Taylor'ın sakatlığı bizi etkiledi. Ancak ondan da öte ilk yarı konuştuğumuz şeyleri düzgün yapamadık. Aslında ilk yarı hiçbir şey yapmadık. Çok top kaybı yapıp 51 sayıya izin verdik. Salonumuz full değildi belki ama taraftarla oynama becerimizi de geliştirmemiz lazım. Yaklaşık 1.5 senedir taraftarsız oynuyoruz, bu da oyuncuları etkiliyor. Biz bir bölümde acele ettik, bu bölümde de potamızda sayılar gördük. Ancak kötü oynadığımız günde de maçı çevirmek önemli" yorumunu yaptı.