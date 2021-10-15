Karşıyaka’da Taşyürek tamam gibi

Üçüncü Lig Üçüncü Grup'ta mücadele eden Karşıyaka'da yönetim teknik direktör sorununa çözüm buldu. Orduspor 1967 yenilgisi sonrası görevinden ayrılan teknik direktör Cüneyt Biçer'in yerine Başkan Turgay Küyükkarcı, takımın başına Ahmet Taşyürek'i getirmek için kolları sıvadı. Son olarak 1. Lig ekibi Boluspor'da görev yapan 49 yaşındaki teknik adama teklifini iletti. Bir sezondur kulüp çalıştırmayan Taşyürek'in, Büyükkarcı'nın teklifine olumlu yaklaştığı ve tarafların prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

BUGÜN SON KEZ GÖRÜŞECEKLER

Başkan Büyükkarcı ve Taşyürek'in bugün son kez bir araya gelerek ufak pürüzleri gidermesi bekleniyor. Bugün resmi sözleşmeyi imzalaması beklenen tecrübeli teknik adam iki günlük antrenmanın ardından İzmir'de pazar günü oynanacak olan Ceyhanspor maçında ilk kez sahaya çıkacak. Ahmet Taşyürek daha önce Antakya, Kırıkhan, Hatay, Ümraniye, Pendik ve Şanlıurfaspor'da da teknik direktörlük yapmıştı.

Ümraniyespor'da iki dönem teknik direktörlük yapan Ahmet Taşyürek, İstanbul ekibiyle bir kez şampiyonluk yaşadı. Kırmızı-siyahlı ekibi ilk döneminde 2015-2016 sezonunda 2. Lig'de şampiyonluğa taşıyarak 1. Lig'e çıkaran 49 yaşındaki teknik adam, kariyerinde 318 resmi maçta 136 galibiyet, 76 beraberlik ve 106 yenilgi aldı.

ZORLU MAÇTAN PUAN ÇIKARDI

KARŞIYAKA, teknik direktörsüz gittiği Gümüşhane deplasmanından puan çıkarmayı başardı. Takımı sahaya sportif direktör Atilla Güneş çıkarırken, futbolcuları maç öncesi kulüp doktoru ısındırdı. Kaleci antrenörü olmadığı için kaleciler maç başlamadan birbirlerini çalıştırdı. Kaf-Kaf, gruptaki 9 maçın 7'sinin berabere bittiği maçtan 1 puanla ayrılarak teselli buldu. Biçer döneminde kadro dışı kalıp ardından affedilen Harun ve Doğukan da bu maçla formalarına kavuştu.

■ BURAK HAKERLER