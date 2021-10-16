KSK’de mutlu son

TFF 3. Lig 3. Grup'ta takımdaki kötü gidişin ardından Cüneyt Biçer'le yollarını ayıran Karşıyaka, prensipte el sıkıştığı teknik direktör Ahmet Taşyürek'le 2.5 yıllığına anlaştı. Kariyerinde son olarak TFF 1. Lig'de Boluspor'u çalıştıran 49 yaşındaki teknik adam yarın Ceyhanspor maçında sahada olacak. Taşyürek'in yardımcılığını futbolseverlerin Altay'dan tanıdığı, siyahbeyazlılarda sportif direktörlük görevinde de bulunan eski golcü Murat Uluç yapacak.

İMZAYI BEKLEMEDEN İDMANA ÇIKTI

Eşyalarını toplayan Ahmet Taşyürek dün İzmir'e gelirken, ekibinin ligdeki sıkışık takvimi nedeniyle imza törenini beklemeden takımı antrenmana çıkardığı öğrenildi. Kariyerinde Hatayspor'la 3 kez 2. Lig'de Play-Off oynayan tecrübeli teknik adam, Ümraniye'yi şampiyon yaparak 1. Lig'e taşımıştı. Sezon başında transfer yasağını kaldırarak 12 futbolcu alan Karşıyaka, grubunda 7 maçta 7 puanla alt sıralarda bulunuyor.

EVİNDE DAHA GALİBİYETİ YOK

LİGE şampiyonluk parolasıyla başlamasına rağmen istediği sonuçları alamayan Karşıyaka, evinde ağırlayacağı Ceyhanspor'u yenerek ilk iç saha galibiyetini de almak istiyor. KSK, taraftarı önünde oynadığı karşılaşmalarda İçel İdmanyurdu kaldı. Orduspor 1967'ye ise 2-1 yenildi. Başkan Turgay

Büyükkarcı, Ceyhanspor maçıyla yeni bir sayfa açacaklarını söyledi. Büyükkarcı, "Bu kez taraftarımızın yüzünü güldürmek istiyoruz" diye konuştu.