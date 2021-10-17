Pınar Karşıyaka hata yapmadı

ING Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Pınar Karşıyaka, Frutti Extra Bursaspor'u 76-62 mağlup etti. Geçen hafta Anadolu Efes'e yenilen İzmir ekibi gönül aldı. Karşılaşmanın ilk 4 dakikasını 13-2 önde geçen Pınar Karşıyaka, aradaki farkı 13 sayıya kadar çıkardı: 17-4. Kalan bölümde daha etkili olan rakibi karşısında üstünlüğünü koruyan Pınar Karşıyaka, periyodu 25-18 önde tamamladı. İki takımın da sayı üretmekte zorlandığı ikinci periyodun ilk 5 dakikasını 32-22 önde geçen Pınar Karşıyaka, devreyi Roll'un son saniyedeki 3 sayılık basketiyle 41-29 üstün bitirdi.

4 MAÇTA 3. GALİBİYET ELDE ETTİ

Maçın 25. dakikasını 10 sayı farkla 47-37 önde geçen Pınar Karşıyaka, 14 sayılık farka ulaştığı (57-43) üçüncü periyodu 59-47 üstün tamamladı. Son periyotta da üstünlüğünü koruyan ev sahibi ekip, müsabakadan 76-62 galip ayrıldı. Ligin ilk maçında İzmir derbisinde Petkimspor'u dize getiren Pınar KSK, ikinci haftada Bahçeşehir Koleji'ni yendi. Üçüncü haftada ise Anadolu Efes'e 1 sayılık farkla 78-77 yenilen İzmir ekibi, Bursaspor galibiyetiyle oynadığı 4 maçta 3. galibiyetini elde etti.

M'BAYE YILDIZLAŞTI

Hafta içinde FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Ostrow'un yenerek moral bulan Pınar Karşıyaka, ligde Bursaspor engelini rahat geçerek hedefine emin adımlarla ilerledi. Geçen hafta Anadolu Efes karşısında ilk yenilgisini alan yeşil-kırmızılılar, 4. haftada ligdeki 3. galibiyetini elde etti. Bursaspor karşısında Amath M'Baye 16 sayı atarak yıldızlaştı.

TARAFTARDAN TAM DESTEK

Pınar Karşıyaka taraftarları, Frutti Ekstra Bursaspor karşısında takımlarını yalnız bırakmadı. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda yaklaşık 2 bin yeşilkırmızılı taraftar, Kaf-Kaf'a tam destek verdi. Maç boyunca susmayan taraftarlar, dün alınan galibiyette önemli rol oynadılar. Pınar Karşıyakalı basketbolcular maç sonunda zaferin sevincini tribünlerle Kaf- Kaf çekerek kutladı. Bursaspor'da tanıdık yüzler göze çarptı. Yeşil-kırmızılı ekipte daha önce forma giyen Egemen Güven, Metin Türen ve Onuralp Bitim dün eski takımlarına karşı rakip oldu. Birkan Batuk ise sakat olduğu için Kaf-Kaf'a karşı forma giyemedi.

■ BURAK HAKERLER