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Haberler Karşıyaka Pınar Karşıyaka fark yaratıyor

Pınar Karşıyaka fark yaratıyor

Pınar Karşıyaka fark yaratıyor

18.10.2021

ING Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında evinde Bursaspor'u 14 sayı farkla 76-62 yenen Pınar KSK'de yüzler gülüyor. Galibiyetlerin güzel olduğunu belirten antrenör Ufuk Sarıca, "Oynadığımız oyun da çok güzel. Geçen hafta Anadolu Efes karşısında çok iyi hücum yapmıştık. Bu kez Bursaspor karşısında da çok iyi defans yaptık. Her iki tarafı da oynayabilen bir takımız. Geçen pazar gününden itibaren çok sert 3 maç oynadık ve ikisini kazanmayı başardık. İyi bir Pınar Karşıyaka izletiyoruz. Devamı da gelecek" diye konuştu.

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