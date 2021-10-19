  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Karşıyaka Karşıyaka'dan anlamlı maç

Karşıyaka'dan anlamlı maç

Karşıyaka’dan anlamlı maç

19.10.2021

SİGORTA Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi ekibi Karşıyaka'da forma giyen oyuncular, Meme Kanseri Farkındalık Ayı etkinlikleri kapsamında Medicana International İzmir Hastanesinde görevli kadın doktorlar ile gösteri maçına çıktı. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki maçta kadın doktorlar, beyaz önlükleriyle sahada yer aldı. Maçta, doktorlar ile profesyonel oyuncuların oluşturduğu karma takımlar, mücadele etti. Gösteri maçının sonunda Doç. Dr. Lütfiye Demir, diyetisyen Seda Uşarer, Uzm. Dr. Merda Erdemir Işık ve Uzman. Dr. İlkay Nafiye Şahin ile voleybolcular "Meme kanserinde kontrol sende" yazılı pankart açtı. Demir, etkinlikte yer alan oyunculara ve kulüp yöneticilerine teşekkür etti.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Karşıyaka'dan anlamlı maç haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.