Karşıyaka’dan anlamlı maç

SİGORTA Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi ekibi Karşıyaka'da forma giyen oyuncular, Meme Kanseri Farkındalık Ayı etkinlikleri kapsamında Medicana International İzmir Hastanesinde görevli kadın doktorlar ile gösteri maçına çıktı. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki maçta kadın doktorlar, beyaz önlükleriyle sahada yer aldı. Maçta, doktorlar ile profesyonel oyuncuların oluşturduğu karma takımlar, mücadele etti. Gösteri maçının sonunda Doç. Dr. Lütfiye Demir, diyetisyen Seda Uşarer, Uzm. Dr. Merda Erdemir Işık ve Uzman. Dr. İlkay Nafiye Şahin ile voleybolcular "Meme kanserinde kontrol sende" yazılı pankart açtı. Demir, etkinlikte yer alan oyunculara ve kulüp yöneticilerine teşekkür etti.

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