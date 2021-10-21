Taşyürek teşhisi koydu

TFF 3. Lig 3. Grup'ta sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak geride kalan 8 karşılaşmada 2 galibiyet, 4 beraberlik, 2 yenilgi alan Karşıyaka'da yeni teknik direktör Ahmet Taşyürek, yaşanan kötü gidişatın teşhisini koydu.

Sezon başında transfer yasağını 5 yıl aradan sonra kaldırıp 12 takviyeyle şampiyonluk hedefi koyan Karşıyaka'da kadro mühendisliğinin yanlış yapıldığını belirten Ahmet Taşyürek, "Yıllar sonra dosyalar kapatılarak, büyük emek harcanarak transfer açılmış. Ancak kadro mühendisliği yanlış. Alınan 6 oyuncu oynamış, 6'sı oynayamamış. Takımda 29 futbolcu var ama 13-14'ü hazır durumda. Kadro planlaması doğru yapılsa takımın bulunduğu konum farklı olurdu" dedi.

TAKIMDA SIKINTILAR BULUNUYOR

Ceyhanspor'u iç sahada 1-0 yenerek evindeki ilk galibiyetini alan Karşıyaka'da takımını ilk maçına çıkaran teknik direktör Ahmet Taşyürek, 3 puan güzel olsa da oynanan oyundan memnun olmadığını söyledi. Taşyürek, şöyle devam etti: "Tempomuzu artırmamız gerekiyor. Kötü oynayan, yürüyecek hali olmayan Ceyhanspor'a kazara 1 gol atabildik. Gol yollarında sıkıntılarımız var. Ön tarafta çoğalamıyoruz, çok gol kaçırıyoruz. Antrenör dokunuşu için çalışmak lazım. Büyük camiaların ligi olmaz. Ben 1. Lig'den buraya gelirken 3. Lig'e değil Karşıyaka'ya geldim. Bu ligden mutlaka kurtulmamız gerekiyor. Burası Karşıyaka gibi bir camianın yeri değil."

KARAKÖPRÜ MAÇI 14.00'E ALINDI

LİGDE şimdiye kadar iç saha maçlarını akşam saatlerinde oynayan Karşıyaka'da pazar günü yapılacak Karaköprü Belediyespor mücadelesi saat 19.00'dan rakipten de onay alarak 14.00'e alındı. Teknik direktör Taşyürek, "İzmir Atatürk Stadı'nda zaten seyir zevki çok kötü. Bunun üzerine kötü sonuçlar geç saatteki maçlarda taraftarı tribünden uzaklaştırmış. İnşallah bu stattaki son maçımızı oynayacağız" dedi.