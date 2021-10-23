Pınar Karşıyaka G.Antep önünde

ING Basketbol Süper Ligi'nde yenilediği kadrosuyla 4 maçta 3 galibiyet alıp yalnız son şampiyon Anadolu Efes'e İstanbul'da 1 sayı farkla yenilen zirve takipçisi Pınar Karşıyaka, bugün kendisi gibi 4'te 3 yapan Gaziantep Basketbol'a konuk olacak. Karataş Şahinbey Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 13.00'te yapılacak. Bu maçın ardından FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki liderlik mücadelesinde 26 Ekim Salı günü Baxi Manresa'yı İzmir'de ağırlayacak Pınar Karşıyaka, kazanıp Avrupa arenasına moralli çıkmayı hedefliyor.