KSK kaçamadı

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka, deplasmanda Tepecikspor ile 1-1 berabere kaldı. Geçen hafta evinde Ceyhanspor'u 1-0 dize getiren İzmir ekibi, bu kez İstanbul'da 1-0 öne geçtiği maçı 1-1'lik skorla tamamladı. 9. dakikada Berkay'ın ortasında Ahmet Can'ın kafa şutunda top üstten az farkla dışarıya gitti. 14'te Ertuğrul sağdan topu taşıyıp Abdülkadir'in önüne bıraktı. Savunma arkasına iyi sarkan Abdülkadir, plase vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1. 27'de Mustafa Aşan'ın ara pasında Ertuğrul'un şutu kaleci Taylan'da kaldı. 36'da Orhan'ın kullandığı korner atışında Berkant'ın vuruşunda kaleci Yusuf başarılıydı. 45+1. dekikada Ertuğrul Sancaktutan'ın şutunda kaleci Taylan Arman topu kornere attı.

BERKAY EŞİTLİĞİ SAĞLADI

50'de Furkan'ın ortasında Tepeciksporlu Berkay eşitliği sağladı: 1-1. 65'te Doğukan'ın sert şutunda savunmaya çarpan top kornere çıktı. 74'te Orhan'ın ortasında Alperen'in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti. 86'da Ahmet Can'ın şutu kaleci Yusuf Balcıoğlu'nda kaldı. Karşılaşma 1-1 sona erdi.

TAŞYÜREK TRİBÜNDE

KARŞIYAKA'NIN yeni teknik direktörü Ahmet Taşyürek, cezası yüzünden maçı tribünden izledi. Geçen sezon Boluspor'u çalıştırdığı dönemden sarkan 2 maçlık cezasının ilkini Ceyhanspor önünde çeken Taşyürek, Tepecikspor karşısında da takımınnı yalnız bıraktı. Tepecik önünde 5. deplasman maçına çıkan KSK, istediği sonuçları alamadı. Kaf- Kaf, Erokspor'a 1-0 yenildi. Mardin 1969 ile 2-2, Gümüşhane'yle 0-0, dün de Tepecikspor'la 1-1 berabera kaldı. İzmir ekibi tek galibiyetini Karabük'ü 4-0 yenerek aldı.