KSK tam gaz

ING Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Gaziantep Basketbol'u 76-67 yendi. Geçen hafta Bursaspor'u dize getiren İzmir ekibi yoluna devam etti. Pınar KSK, 5. dakikayı Colson'un sayılarıyla 14-11 önde geçti. Ancak Gaziantep'te Gulley ve Kaba'nın sayılarına M'Baye karşılık verince ilk periyot 19-19 beraberlikle geçildi. İkinci çeyrekte ev sahibi Orhan Hacıyeva ile sayı üretmeye çalışırken, KSK, M'Baye ile etkili oldu ve devreyi 42-39 önde tamamladı.

KAF-KAF RAKİBE ŞANS TANIMADI

Üçüncü çeyrekte ise Gaziantep, Peterson ve Kaba ile etkili olmaya çalıştı. Pınar KSK, Colson ve M'Baye'nin güzel oyunuyla 3. periyotu 4 sayı farkla 57-53 önde bitirdi. Son periyotta bitime 2.5 dakika kala Gaziantep farkı 7 sayıya (69-62) düşürdü. Son bölümde sert savunma yapan Pınar Karşıyaka, sahadan 76-67 galip ayrıldı.

SARICA ÇOK MUTLU

ING Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet, 1 yenilgi alan Pınar Karşıyaka, iddiasını güçlendirirken, takımın en önemli oyuncularından Semih Erden sakatlığı nedeniyle Gaziantep Basketbol karşısında yer almadı. Antrenör Ufuk Sarıca, çekişmeli ve heyecanlı maçı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Sarıca, "Karşılaşmanın son bölümlerinde iyi savunma yaptık. Yolumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz" diye konuştu.