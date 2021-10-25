Karşıyaka eriyor

TFF 3. Lig 3. Grup'ta teknik direktör Ahmet Taşyürek yönetiminde çıktığı ilk maçta Ceyhanspor'u zor da olsa 1-0 yenip umutlanan Karşıyaka, öne geçtiği Tepecikspor deplasmanında galibiyeti koruyamayıp yine 1 puana razı oldu. Geçen sezonun ilk yarısından beri hiç üst üste 2 galibiyet alamayan Kaf-Kaf, büyük umutlarla başladığı sezonda alt sıralardan kurtulamadı. Yeşil-kırmızılılar, 9 maçın 5'inden beraberlikle ayrılıp bir bir eridi. Karşıyaka, Erokspor ve Ordu 1967 Spor'a yenildiği grupta İçel İY ile 1-1, Mardin 1969 Spor'la 2-2, Ofspor ve Gümüşhanespor'la 0-0, Tepecikspor'la da yine 1-1 berabere kalıp zirvenin çok uzağına düştü.

ATEŞ HATTININ 2 PUAN ÜZERİNDE

DÖRT yıldır yer aldığı 3. Lig'den kurtulmayı hedeflediği sezonda 9 haftada 11 puanda kalan Karşıyaka, lider Fethiyespor'un 11 puan, Play-Off hattının da 5 puan gerisine düştü. İzmir temsilcisi, düşme hattının ise yalnız 2 puan üzerinde yer alıyor.