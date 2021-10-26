Bankoydu, formayı unuttu

TFF 3. Lig 3. Grup'ta şampiyonluk iddiasıyla başladığı sezonda 9 maçta 2 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak zirvenin 11 puan gerisinde alt sıralarda kalan Karşıyaka'da geçen yılların banko ismi kaleci Erdoğan, bu sezon formaya hasret kaldı. Transfer yasağının 5 yıl aradan sonra açılıp kaleye Manisa Futbol Kulübü'nden Yusuf'un transfer edilmesiyle ikinci kaleci konumuna düşen Erdoğan, ligde geride kalan 9 haftada 1 dakika bile süre alamadı. KSK'de Yusuf, ligde oynanan 9 maçın tamamında 90 dakika kaleyi korudu. Altyapı patentli 23 yaşındaki file bekçisi Erdoğan, 2018 yılında Erhan Erentürk'ün Altınordu'ya satılmasıyla eldivenleri henüz 20 yaşında eline geçirmişti.

GEÇEN SEZON TAKIMIN VAZGEÇİLMEZİYDİ

KALECİ Erdoğan, Karşıyaka'nın Üçüncü Lig'de Play-Off yarı finali oynadığı 2018- 2019 sezonunda 36 karşılaşmanın tamamında, korona virüs pandemisi nedeniyle Play-Off aşamasından tamamlanıp takımın finale çıktığı 2019-2020 sezonunda 22, geçen sezon da 30 maçta kalede görev aldı.