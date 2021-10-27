KAF-KAF evinde kayıp

FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu 3. hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka, İspanya temsilcisi BA*I Manresa'ya 72-67 yenildi. Pınar Karşıyaka'nın ilk yenilgisini aldığı grupta, İspanya temsilcisi 3'te 3 yaptı. Karşılaşmaya daha etkili başlayan Pınar Karşıyaka, periyodu 20-16 üstün bitirdi. Karşılıklı basketlerle başlayan periyotta 28-28 beraberliği yakalayan rakibi karşısında KSK, devreyi 35-34 galip tamamladı.

İLK MAĞLUBİYETİNİ ALDI

ÜÇÜNCÜ periyoda 6-0'lık seriyle başlayan ve 40-35 üstünlük kuran Manresa aradaki farkı 6 sayıya kadar çıkardı: 44-38. Farkın daha fazla açılmasına izin vermeyen Karşıyaka, etkili oyunuyla periyodu 55-52 üstün geçti. Son periyoda Mitchell'ın basketleriyle başlayan Pınar Karşıyaka 59-52 üstünlük kurduğu periyodun son 5 dakikasına 63-61 önde girdi. İki takımın da sayı üretmekte zorlandığı son bölümde BA*I Manresa bitime 1 dakika 17 saniye kala Valtonen'in 3 sayılık basketiyle 68-67 öne geçti. İspanyol temsilcisi müsabakadan 72-67 galip ayrıldı. Kaf-Kaf ilk yenilgisini aldı.

UFUK SARICA'YA İKİ MAÇ CEZA

FIBA, Pınar Karşıyaka Antrenörü Ufuk Sarıca'ya geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nin 8'li final maçları sonrası gecikmeli olarak 2 maç ceza kesti. Sarıca'nın geçen sezondan aldığı bu ceza nedeniyle iki maçta takımın başında olmayacağı açıklandı. Karşıyaka Kulübü ise bu karara tepki gösterdi. Yapılan açıklamada "Aldığımız bu ceza sonrası gerek cezanın ağırlığı gerekse de tarafımıza tebliğ edilmesinde yaşanan gecikme ve aksaklıklardan kaynaklanan hukuki haklarımızı kullanıp, ilgili yönetmelikler çerçevesinde yasal sürecin takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı. Takımı dün sahaya yardımcı antrenör Recep Şen çıkarırken, Ufuk Sarıca maçı tribünden takip etti.

Burak HAKERLER'in maç kritiği

BU KEZ OLMADI

İzmir'in salon sporlarında yüz akı olan Pınar Karşıyaka, bu sezona da fırtına gibi başladı. Hem ligde hem de Avrupa'da emin adımlarla yoluna devam eden yeşil-kırmızılıların dünkü konuğu İspanya temsilcisi Manresa'ydı. FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda önce Jerusalem'i, ardından da Ostrow'u yenerek 2'de 2 yapan Kaf-Kaf'ın, henüz Avrupa'da yenilgiyi tatmayan rakibi ile oynayacağı karşılaşma çok önemliydi. Ancak FIBA maç öncesi yapacağını yaptı. FIBA, Pınar Karşıyaka Antrenörü Ufuk Sarıca'ya geçen sezon oynanan Şampiyonlar Ligi 8'li finalleri sonrası gecikmeli olarak 2 maç ceza kesti. Böylesi kritik bir maç öncesi gelen bu geç kalmış ceza çok manidar.

Kaf-Kaf'ın önü açık

Kenarda Ufuk Sarıca gibi önemli bir faktörden yoksun olan Pınar Karşıyaka, muhteşem taraftarlarının desteğini arkasına aldı. Öyle müthiş bir koro vardı ki, etkilenmemek mümkün değildi. Pınar Karşıyaka maça çok iyi bir başlangıç yaptı. İlk çeyrekten sonra devreyi de 1 sayı farkla da olsa önde kapatan Kaf-Kaf, ikinci yarının başlarında ise oldukça kötüydü. Bu dakikalarda hücumlardan boş dönen Kaf-Kaf, savunmada da başarılı olamayınca İspanyol temsilcisi üstünlüğü ele aldı. Ancak çabuk toparlanan ve savunma ribauntlarıyla etkili olan Kaf-Kaf, üçüncü periyodu da 3 sayı farkla önde bitirdi. Ancak son çeyreğin son dakikaları Kaf-Kaf için yenilgiyi hazırladı. Dün Ufuk Sarıca kenarda olsa maçın sonucu çok daha farklı olurdu. Deplasmanda Salı günü oynanacak olan rövanşta da Sarıca olmayacak. Ancak Avrupa'da daha önce destanlar yazan Karşıyaka'nın bu kez rövanşı alacağından şüphem yok. Kenar yönetimi ve kadro kalitesiyle Pınar Karşıyaka'nın önü açık. Avrupa'da bir final daha neden olmasın.