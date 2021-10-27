Kupada derbi günü

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'ndaki İzmir derbisinde bugün Menemenspor ile Karşıyaka rakip olacak. Menemen İlçe Stadı'nın zeminine ara bakım yapıldığı için Cemil Şeboy Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Maçı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Korona virüs pandemisi yasakları nedeniyle konuk takım konumundaki Karşıyaka taraftarları stada alınmayacak.

Tek maçlı eleme usulüne göre oynanan kupada rakibini mağlup eden taraf, adını üst tura yazdıracak. Normal sürede eşitlik bozulmazsa tur atlayan tarafı 15'er dakikalık iki uzatma bölümü ve gerekirse seri penaltı atışları belirleyecek. TFF 1. Lig'de 10 maçta 11 puan toplayan Menemenspor'un maçta ligde fazla forma şansı bulamayan isimlere şans vermesi bekleniyor.

BARWUAH OYNAYACAK

İzmir ekibi Menemenspor'a transfer olduktan sonra hiç şans bulamayan Adana Demirspor'un dünyaca ünlü yıldızı Mario Balotelli'nin kardeşi Enock Barwuah'ın ilk kez kupada forma giymesi bekleniyor.