Karşıyaka’da kadroya neşter

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Menemenspor'a 90. dakikada yediği tek golle 1-0 yenilerek elenen Karşıyaka, gözünü lige çevirirken, takımda şans bulamayıp kupada sahne alan bazı yeni futbolcuların performansı sınıfı geçti. Teknik direktör Ahmet Taşyürek, kupa maçının oynayamayan isimlerin performansını görmek adına önemli olduğunu belirterek kadroda operasyon sinyali verdi. Taşyürek, "29 kişilik kalabalık bir kadromuz var. İdman performansıyla maç performansı birbirini tutmuyor. Potansiyeli olanlarla devam edip, birkaçını kiralık vermeyi planlıyoruz" dedi.

BİZİM SORUNLARIMIZ BELLİ

Menemen karşısında da diğer maçlarla benzer hataları tekrarladıklarını dile getiren Ahmet Taşyürek şöyle devam etti: "Sorunlarımız belli, teşhis belli ama tedavi için, antrenör dokunuşu için çalışmaya ihtiyacımız var. Konsantrasyonumuzu lige verip galibiyetler almaya ihtiyacımız var. Öyle bir noktadayız ki yakalayacağımız her seri sezon rekoru olacak."