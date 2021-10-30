KSK’de hedef bitmez

ING Basketbol Süper Ligi'nde büyük oranda yenilediği kadrosuyla 5 maçta yalnız son Euroleague şampiyonu Anadolu Efes'e deplasmanda tek sayı farkla yenilip 4 galibiyetle liderlik koltuğunda oturan, geçen sezon final oynayarak kupayı kıl payı kaçırdığı FIBA Şampiyonlar Ligi'nde de yine zirve yarışı veren Pınar Karşıyaka'da antrenör Ufuk Sarıca, kendileri için hedeflerin bitmeyeceğini söyledi. Son 3 yıldaki başarının sistemin getirisi olduğunu belirten Sarıca, "Bizim daha önce de 2012- 2016 arasında başlangıç, gelişim, üzerine koyarak ilerleyiş ve daha büyük başarılara giden bir sistemimiz vardı. Kulüp 4 sene sonunda ilk kez Euroleague'e gitmişti. 3 senedir hem Süper Lig'de hep ilk 3'ün içinde olan hem de Avrupa'da oynadığı her kupada başarılı olan bir takım var" dedi.

SON TOPA KADAR SAVAŞACAĞIZ

ANTRENÖR Ufuk Sarıca şöyle devam etti: "Sürdürülebilir başarıyı, devamlılığı sağlayabilmek önemli, biz de bunu sağladık. Hedef olmadan Karşıyaka'nın başında olmadım. Hedefe ulaşmak için kalan haftalarda yine son topa kadar savaşan bir takım olacağız."