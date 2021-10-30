KSK’de kaptan yok

TFF 3. Lig 3. Grup'ta yarın alt sıralardan kurtulmak için Karbel Karaköprü Belediyespor'u konuk edecek Karşıyaka, takım kaptanı Mustafa Aşan'dan yoksun olacak. Geçen hafta suni çim zeminde oynanan Büyükçekmece Tepecikspor maçında dizinde ödem meydana gelen yeşil-kırmızılıların tecrübeli ismi mücadelede forma giyemeyecek. Bu sezon oynanan 9 maçın tamamında ilk 11'de görev yapan 33 yaşındaki futbolcunun yerine orta sahada Muhammet Fatih Öztekin'in oynaması bekleniyor. Teknik direktör Ahmet Taşyürek, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Menemenspor önünde ilk 11'de oynattığı Fatih'i ikinci yarıda sakatlık riskine karşı oyundan çıkarıp kulübeye almıştı.

KARA BULUTLARI DAĞITACAK

GRUPTA 9 haftada 2 galibiyetle zirvenin 11 puan, Play-Off hattının 5 puan gerisinde olan Karşıyaka, Karaköprü'yü yenerek kara bulutları dağıtmayı hedefliyor. Sahasında 4 maçtan 5 puan çıkaran Kaf-Kaf, Atatürk Stadı'nda taraftarının desteğiyle kazanmak istiyor.

SAMİCAN KESKİN CEZA SINIRINDA

KARŞIYAKA'DA kritik Karaköprü Belediye maçı öncesi orta saha oyuncusu Samican Keskin'in üç sarı kartı bulunuyor. 28 yaşındaki futbolcu yarın kart görmesi halinde Çankaya FK deplasmanında forma giyemeyecek.