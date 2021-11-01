Karşıyaka evinde dağıldı: 1-4

TFF 3. Lig 3. Grup'ta son üç maçtan 5 puan toplayan Karşıyaka, evinde Karaköprü Bld'ye farklı yenildi: 1-4. Taraftarlar KSK'nin kötü bir oyun sergilemesine de tepki gösterdi. Maça Karşıyaka atak başladı ancak pozisyon bulmakta zorlandı. 32'de Karaköprü atağında soldan Barış'ın ortasında topa kafayı vuran Umut takımını 1-0 öne geçirdi. 39'da Cenk'in yaklaşık 20 metreden serbest atışında baraja çarpan topu kaleci Erşen kontrol etti. 45+1'de Karaköprü atağında Emre Yıldırım'ın pasında Umut kaleye şutladı. Kaleci Yusuf'u geçen topa kale önünde Cenk müdahale etti.

İKİNCİ YARI ARADAKİ FARK AÇILDI

49'da Yusuf'tan dönen topu Fevzi tamamladı. Üst direğe çarpan top Karşıyaka ağlarına gitti: 0-2. 53'te kaleci Erşen, ceza alanı içinde Doğukan'ı indirdi. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Doğukan penaltı atışından yararlanamadı. 70'te Umut, Halil ile verkaçında topu yerden kaleye gönderdi ve farkı 3'e çıkardı: 0-3. 90+3'te Abdülkadir düzgün bir vuruşla Karşıyaka'nın tek golünü kaydetti: 1-3. 90+4'te Batuhan'ın pasında Doğacan son sözü söyledi: 1-4.

BURAK HAKERLER YORUMLADI

NE YAPTIN KARSIYAKA!

Ü çüncü Lig'de 5 yıllık transfer yasağını sezon öncesi açarak yeni takviyelerle şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Karşıyaka, dün resmen dağıldı. Karaköprü Belediyespor karşısında özellikle 30 dakika rakibe müthiş baskı uygulayan KSK'li oyuncular neredeyse rakip kaleye şut dahi çekemeden ilk yarıyı tamamladı. Rakip Karaköprü ilk atağında başarılı golcüsü Umut Dilek ile golü buldu. İkinci yarının başında yenilen ikinci gol ve hemen ardından Doğukan'ın kaçırdığı penaltı atışı KSK'nin gardını düşürdü. Karşıyaka'da oyuncular dün savunmadaki hatalarıyla saç baş yoldururken, final paslarındaki beceriksizliğiyle de farklı yenilgiyi hazırladı. Mustafa Aşan'ın yokluğu orta alanda bariz bir şekilde hissedildi. Birde Doğukan İnci krizi patlak verdi. İlk yarıda hiçbir varlık gösteremeyen Doğukan üstüne lakayt bir şekilde penaltı atışından yararlanamadı. Topa artistik bir vuruş yapayım derken fileleri bulamadı.

TARAFTAR TEPKİSİNDE HAKLI

Eee tabi haliyle Karşıyakalı taraftarların isyanı geldi. Bu isyana çıldıran Doğukan oyundan çıkarken formasını çıkarıp kulübeye fırlattı, bir de yerdeki malzeme kutusunu tekmeledi. Bir futbolcunun terlettiği (!) formayı yere fırlatmaya hiç hakkı yok. Hele Doğukan gibi altyapıdan yetişen bir futbolcunun hiç yok. Teknik direktör Ahmet Taşyürek'in 58 dakika Doğukan'a nasıl sabrettiği de merak konusu. Sezon öncesi yönetimin transfer politikasının da ne kadar yanlış olduğu ortada. Altay'dan tanıdığımız Furkan Deniz eski formundan çok uzak. Samican'ın varlığı ile yokluğu bir. Karşıyaka'nın tek golünü atan Abdülkadir çabalıyor ama performansı yetersiz. Karşıyaka, bu yenilgiyi atlatıp yeniden ayağa kalkacaktır. Ancak bu kadro Play-Off mücadelesi içinj yeterli mi, koca bir soru işareti. Yönetim devre arasında savunma, orta saha ve ileri uca takviye yapmalı. Yoksa bu sezon da 2. Lig hayal olur.